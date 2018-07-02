مسؤول أردني: مسلحون ومتسترون بلباس نساء بين النازحين السوريين على الحدود

أكد مدير التوجيه المعنوي الأردني، العميد عودة شديفات، أن القوات المسلحة، ملتزمة بقرار الدولة بإغلاق الحدود، لافتاً إلى أن القوات المسلحة، تمتثل للقرار الحكيم الذي يحافظ على أمن الأردن في ظل الظروف التي تدور حولنا في الإقليم.





وأضاف شديفات، في تصريحات صحفية، أنه يوجد الكثير من المندسين، ويمتلكون السلاح بين النازحين بالقرب من الحدود الأردنية، حيث يوجد أشخاص يتسللون بلباس نساء وهويات مزورة، مؤكداً أن الجيش والأجهزة الأمنية الأخرى متيقنة للأمر وتتعامل بحرفية معه.



رام الله - دنيا الوطنوأوضح، أن القوات المسلحة، تتعامل بكل إنسانية في الجانب الآخر من الأردن في تقديم المساعدات للأطفال والنساء، وبإيصال المساعدات داخل الحدود السورية.وأشار العميد شديفات، إلى أن القوات المسلحة، تقف على الحدود وتراقب كل كبيرة وصغيرة، ولن تسمح لأي شخص بتجاوزها، حيث ستتعامل معه بكل قوة وحزم.وبين أن للقوات المسلحة أولويات، وهي حماية أمن المملكة، تحت أي ظرف من الظروف، وبكل الوسائل والجهد الاستخباري، لافتاً إلى أن القوات المسلحة تستمع إلى آراء الكثير، ولكن قبل ذلك هناك ضمير أردني، يتطلب تقديم المساعدات للأشقاء السوريين، وبالرغم من الظروف الموجودة، لم نبخل عليهم في تقديمها.وأضاف العميد شديفات، أن القوات المسلحة اجتمعت مع الهيئة الخيرية الهاشمية؛ لتزويد القوات المسلحة بالتبرعات على حدودها لإيصالها للنازحين داخل الحد السوري.وأكد أنه لا دخول من الأردن باتجاه سورية أو العكس، إلا للحالات التي تتطلب معالجة الجرحى، مشيراً إلى أنها ليست جديدة على الدولة الأردنية.وأوضح، أن القوات المسلحة، انتهت من تجهيز مستشفى ميداني يتسع لـ 20 سريراً، بالإضافة إلى ثلاث سيارات إسعاف منتشرة على أربعة مواقع للنازحين.