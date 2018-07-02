تُقدر بـ 10 ملاين دولار.. أستراليا تُقرر تعليق المساعدات المباشرة للفلسطينيين

رام الله - دنيا الوطن

قررت الحكومة الأسترالية، اليوم، الاثنين، تعليق المساعدات المباشرة المقدمة للفلسطينيين، إلى حين التأكد من عدم استخدامها لتمويل عائلات الأسرى، ومنفذي العمليات ضد إسرائيل.



ويتم الحديث عن نحو عشرة ملايين دولار استرالي، يتم تحويلها سنوياً من الحكومة الأسترالية لصندوق دعم للفلسطينيين، الذي أقامه البنك الدولي.







وقالت بيشوف: إنها "توجهت الى السلطة الفلسطينية في أواخر شهر أيار/ مايو الماضي من أجل الحصول على جواب منها، لكنها لم تردّ".

وأعلنت وزيرة خارجية أستراليا جولي بيشوف اليوم، عن وقف تحويل مساعدات مالية مباشرة إلى السلطة الفلسطينية بسبب "تخوفات من أن هذه الأموال تصل إلى عائلات الأسرى الفلسطينيين، ومنفذي العمليات ضد الأهداف الإسرائيلية على خلفية النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني، وفق ما أورد تلفزيون (i24NEWS) الإسرائيلي.وأضافت: "طلبت توضيحاً إذا ما تم استخدام هذه الأموال لخدمة الأسرى، الذين تمت إدانتهم، ورغم أنني متأكدة من أن هذه الأموال لم تستخدم في السابق لهذا الغرض، إلا أنه يوجد لدي تخوف من أن هذه الأموال، سيتم استخدامها لأغراض وأهداف لا تؤيدها أستراليا".وأكدت وزيرة الخارجية الأسترالية، أن المساعدات التي تقدمها بلادها لصندوق الأمم المتحدة لدعم الفلسطينيين في مجال الصحة والغذاء والمياه والثقافة ستستمر، ووفق الإحصائيات الموجودة، فإن صندوق الأمم المتحدة يقدم سنوياً 1.9 مليون دولار للفلسطينيين، وتخصص نسبة 75% من هذه الأموال تمويل مشاريع في قطاع غزة.يذكر، أن لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلية، صادقت بشكلٍ نهائي بالقراءتين الثانية والثالثة، الأربعاء الماضي على "قانون خصم رواتب الأسرى والشهداء من عائدات الضرائب الفلسطينية".