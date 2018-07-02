السحباني: وفاة شاب متأثرا بجراحه بانفجار الشجاعية قبل ثلاثة أيام

خاص دنيا الوطنأفاد الدكتور أيمن السحباني مدير الاسعاف والطوارئ في مستشفى الشفاء بغزة، بوفاة الشاب معاذ حيدر حلس اليوم الاثنين، متأثرا بجراحه التي أصيب بها في انفجار وقع في حي الشجاعية شرق مدينة غزة قبل ثلاثة أيام.وأوضح السحباني في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، ان الشاب معاذ هو شقيق احد ضحايا الانفجار وهو مؤيد حيدر حلس، منوها إلى أن العدد ارتفاع الى ثلاثة قتلى.وبين أن هناك ثلاثة مصابين، مازالت حالتهم خطيرة جراء الانفجار.