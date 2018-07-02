شؤون فلسطينية

الحمد الله: يجب على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات فورية لتوفير حماية لمقدساتنا

الحمد الله: يجب على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات فورية لتوفير حماية لمقدساتنا
رام الله - دنيا الوطن
استقبل رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، اليوم الاثنين، في مكتبه برام الله، مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد
حسين، حيث اطلع على آخر التطورات في مدينة القدس، وانتهاكات الاحتلال بحق المدينة ومقدساتها المسيحية والإسلامية.

ودان رئيس الوزراء التصعيد الإسرائيلي بحق مدينة القدس والمقدسيين، خاصة اقتحامات المستوطنين المتكررة لباحات المسجد الأقصى، مجدداً في هذا السياق، مطالبته المجتمع الدولي باتخاذ خطوات فورية لتوفير حماية دولية لشعبنا ومقدساته، لا سيما في ظل ما يتعرضون له من اعتداءات وانتهاكات من قبل سلطات الاحتلال ومستوطنيه.

وحيا الحمد الله، أهلنا في القدس، مشدداً على أنهم يشكلون خط الدفاع الأول أمام اعتداءات الاحتلال، مجدداً تأكيده على أولوية القدس لدى القيادة والحكومة، ومواصلة دعم المدينة والمقدسيين.

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