مجدلاني: استغلال حالة الانقسام مصدر ابتزاز وورقة تستخدم لـ (صفقة القرن)

رام الله - دنيا الوطناستقبل الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. أحمد مجدلاني، بمكتبه بمدينة رام الله اليوم الاثنين، سفير روسيا الاتحادية لدى فلسطين حيدر أغانين، وبحث اللقاء آخر المستجدات السياسية والتطورات في المنطقة، وكذلك زيارة الرئيس المرتقبة لروسيا وأهمية لقاء الرئيسين الفلسطيني والروسي.ومن جانبه، قدم اغنانين التهنئة للدكتور مجدلاني ولجبهة النضال لحصولها على صفة عضو استشاري في الاشتراكية الدولية، وأن ذلك النجاح يعتبر خطوة متقدمة لجهود د. مجدلاني وحكمته السياسية وقراءته للمشهد السياسي الدولي والإقليمي.وقال د. مجدلاني إن مجمل التحديات والأوضاع في المنطقة، وما تقوم به ادارة ترامب من دفاع وشراكة مع الاحتلال عبر كافة الضغوط من أجل تمرير ما تسمى (صفقة القرن)، والتي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وعبر استغلال حالة الانقسام الفلسطيني التي باتت مصدر ابتزاز وورقة تستخدمها أطرافاً كثيرة وعلى رأسهم إدارة ترامب وحكومة الاحتلال، تتطلب فعلياً وعملياً إنهاء هذه الحالة، وتوفر الإرادة السياسية لإنجاز ملف المصالحة.وحذر د. مجدلاني من أن بعض الاطراف تحاول تقديم أوراق اعتماد لإدارة ترامب، الأمر الذي يسهل تحقيق الهدف الأمريكي الإسرائيلي، والذي يأتي هذه الفترة تحت عنوان الأوضاع الإنسانية، مؤكداً أن الانقسام والحصار الذي تفرضه حكومة الاحتلال على قطاع غزة، هو المسبب الرئيس لتفاقم الأوضاع في القطاع وما يعانيه أهلنا من أوضاع صعبة.وجدد د. مجدلاني أهمية الدور الروسي في المنطقة، مشيراً إلى أنه ورغم الزيارة القصيرة للرئيس إلى روسيا إلا أنها فرصة للقاء بالرئيس بوتين وبحث الأوضاع، بما يؤكد عمق العلاقات الفلسطينية الروسية.ومن جانبه، أكد أغانين على أن روسيا تدرك صعوبة الأوضاع في المنطقة، وأنها تتمسك بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.وحضر اللقاء عضو اللجنة المركزية للجبهة تغريد كشك، وعضو لجنة العلاقات السياسية والدولية بشار العزة.