شؤون فلسطينية

الخارجية تُعلن عن نقل مكتب تصديقات بيت لحم من مبنى البلدية لوزارة العدل

الخارجية تُعلن عن نقل مكتب تصديقات بيت لحم من مبنى البلدية لوزارة العدل
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين عن نقل مكتب تصديقات محافظة بيت لحم من مبنى بلدية بيت لحم إلى مكتب وزارة العدل في المحافظة - شارع الشهيد ياسر عرفات-عمارة ابوسرور-بجانب عمارة الراضي- الطابق الثاني. 

وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات للتسهيل على الجمهور، وبحكم أن أغلب المعاملات من وكالات وإقرارات عدلية وترجمات وتعهدات، وغيرها تتطلب تصديق من وزارة العدل.

وثمن وزير الخارجية د. رياض المالكي، التعاون المشترك والشراكة الاستراتيجية بين وزارة الخارجية والمغتربين ووزارة العدل في مختلف المجالات وخاصة في مجال مكاتب التصديقات،
والتي في المحصلة تهدف لخدمة المواطنين في مختلف المحافظات، مشيراً إلى أن وزارة الخارجية والمغتربين، ستعمل في الفترة القادمة على فتح مكاتب لها في كافة محافظات الوطن.

 كما شكر الوزير د. المالكي بلدية بيت لحم على التسهيلات كافة التي قدمتها لمكتب تصديقات الوزارة، واستضافتهم للمكتب في مبنى البلدية طيلة الفترة السابقة، وشكر الجهات التي تقدم
التسهيلات لوزارة الخارجية لخدمة الجمهور.

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