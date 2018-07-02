شؤون فلسطينية

سلطة النقد تُكرم الدكتور شحادة حسين بمناسبة انتهاء عمله كنائب للمحافظ

سلطة النقد تُكرم الدكتور شحادة حسين بمناسبة انتهاء عمله كنائب للمحافظ
رام الله - دنيا الوطن
نظمت سلطة النقد الفلسطينية، حفل تكريم للدكتور شحادة حسين، بمناسبة انتهاء فترتي عمله كنائب للمحافظ، واللتين استمرتا من 2010 حتى 2018، بحضور المحافظ عزام الشوا، ونائب المحافظ الدكتور رياض أبو شحادة، ومديري وموظفي سلطة النقد في رام الله وغزة عبر (الفيديو كونفرنس).

وأشاد المحافظ بالدكتور حسين ودوره المميز في سلطة النقد، وخاصة في دائرة الأبحاث والسياسات النقدية، حيث أسهم في تطويرها بما لديه من خبرات وقدرات عالية المستوى.

كما ألقيت العديد من الكلمات التي شهدت جميعها للدكتور حسين بالمهنية والكفاءة والتواضع، وعلى ما بذله من جهود بنّاءة انعكست بالإيجاب على سلطة النقد.

وأعرب الدكتور حسين عن عظيم سعادته بهذا الاحتفاء من قبل أسرة سلطة النقد التي عمل فيها ثماني سنوات، مشيراً إلى أن سلطة النقد، ستبقى محطة مهمة وبارزة في حياته المهنية، وقدم الشكر للمحافظ ونائب المحافظ وكل العاملين في سلطة النقد، وخاصة الذين عملوا معه عن قرب، معتبراً أن الإنجازات والنجاحات التي حققتها سلطة النقد، لم تكن لتتحقق لولا مهنية وكفاءة وإخلاص إدارتها العليا وموظفيها. 

كما أقامت سلطة النقد حفل غداء في فندق الكرمل على شرف الدكتور حسين، ضم أعضاء مجلس إدارة سلطة النقد ومديريها وبعض رؤساء مجالس إدارة البنوك والمديرين الإقليميين والعامين للبنوك، والدكتور محمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار.

وفي الختام قدم المحافظ وأعضاء مجلس الإدارة درعاً وهدية للدكتور حسين تكريماً له على جهوده وعطائه ودوره في سلطة النقد.

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