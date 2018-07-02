التربية تعقد امتحان الاجتياز لبرامج تعليم الكبار للعام 2018

عقدت وزارة التربية والتعليم العالي، من خلال الإدارة العامة للتعليم العام، امتحان الاجتياز لبرامج تعليم الكبار (برنامجي محو الأمية، والتعليم الموازي) والذي يعقد سنوياً لضمان وتعزيز حق التعليم للجميع.





وأشارت الوزارة إلى أنه تقدم لامتحان التعليم الموازي من المحافظات الشمالية (الضفة) 145 دارساً ودارسة، ومن المحافظات الجنوبية 134 في حين تقدم لامتحان محو الأمية من المحافظات الشمالية 282، ومن المحافظات الجنوبية 254 دارساً ودارسة، حيث بلغ عدد المشتركين في الامتحان 815 دارساً ودارسة من كافة المحافظات، موزعاً على 22 مديرية.





وأشارت وزارة التربية إلى أن امتحان الاجتياز، يأتي في سياق الاهتمام الذي توليه الوزارة من خلال الإدارة العامة للتعليم العام؛ لضمان الحق في التعليم للجميع؛ وتأكيد دور برامج تعليم الكبار في تلبية احتياجات الدارسين، ورفدهم بالمعارف والمهارات الحياتية والمهنية، وتوفير فرص الالتحاق بالتعليم الأكاديمي والمهني، لمن دفعتهم ظروفهم دون استكمال تعليمهم أو تسربوا من مدارسهم.





ولفتت إلى أن مدير عام التعليم العام في الوزارة يوسف عودة، ومدير تربية رام الله والبيرة باسم عريقات، أجريا جولة تفقدية لقاعات الامتحان؛ للاطمئنان على سير تقديمه، وذلك في قاعة مركز إصلاح وتأهيل رام الله، بحضور رئيس قسم التعليم غير النظامي في الوزارة غدير فنون، ورئيس قسم التعليم العام في مديرية رام الله محمد مسالمة، ومن الإدارة العامة للتعليم العام عبد الغفار حمادنة.

رام الله - دنيا الوطن