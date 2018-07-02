شؤون فلسطينية

الكنيست يصوت اليوم على مشروع قانون التجنيد المثير للجدل

الكنيست يصوت اليوم على مشروع قانون التجنيد المثير للجدل
رام الله - دنيا الوطن
يطرح اليوم الائتلاف الحكومي في دولة الاحتلال مشروع قانون "التجنيد" المعدّل للتصويت عليه في القراءة الأولى الخاص بتجنيد المتدينين اليهود "الحريديم"، رغم معارضة الكتل الدينية اليهودية داخل الائتلاف الحكومي له.

ويتوقع أن يمر مشروع القانون في القراءة الأولى، رغم الصراع الطويل الذي شهده الائتلاف الحكومي حول مشروع القانون المثير للجدل الذي طالما هدد بإسقاط حكومة نتنياهو، وذلك بسبب إعلان حزب "يش عتيد" الوسطي المعارض دعمه لمشروع القانون.

وفي حال تمرير مشروع القانون في القراءة الأولى، فإن تمريره في القراءتين الثانية والثالثة "لن يكون سهلا" بحيث وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي أصرّ شخصيا على طرح مشروع القانون للتصويت، أن يتم تعديل البنود المثيرة للجدل بين أعضاء الائتلاف الحكومي بعد تمريره في القراءة الأولى اليوم.

وأداء الخدمة العسكرية الإلزامية في دولة الاحتلال حتى يومنا هذا، وبموجب قانون التجنيد المعمول به، ينص على فرض التجنيد الإجباري على اليهود العلمانيين في "إسرائيل"، ويعفي العرب من مسلمين ومسيحيين، من أداء الخدمة الإلزامية، فيما فرض التجنيد الإلزامي كذلك على الدروز عام 1956.

ويستثني قانون التجنيد الإلزامي حتى يومنا هذا اليهود المتزمتين دينيا "الحريديم" وطلبة المدارس الدينية من اليهود، وبالتالي، فإن مشروع القانون المطروح على الكنيست اليوم يستهدف هذه الشريحة.

ويسعى مشروع القانون الى تنظيم مسألة إعفاء المتزمتين دينيا الذين يدرسون في المدارس الدينية من الخدمة العسكرية عبر منح الغالبية منهم إعفاء من هذه الخدمة.

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