أحمد يوسف: سلام فياض جدير بتشكيل حكومة وحدة.. ولا صفقات تبادل أسرى

وأوضح يوسف في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن لديه رؤية وطنية للخلاص وإنهاء الانقسام، في إطار الشراكة السياسية والتوافق الوطني، لافتاً إلى أنه سبق وأن تقدم بمبادرة بأن تكون حركة حماس والجهاد الإسلامي جزءاً من منظمة التحرير، وأن تُجرى انتخابات عامة، وأن يكون هاك حكومة وحدة وطنية موجود فيها كل فصائل العمل الوطني والإسلامي، لتأكيد قدرتها على تنفيذ وإنجاز ما هو مطلوب لإنهاء الانقسام؛ للتصدي لأي صفقات أو محاولات فصل قطاع غزة.



وفي سياق آخر، أوضح يوسف، أن الجهد المصري في ملف المصالحة لم يتوقف، منوهاً إلى أن القضية تتمثل في أن تتوفر الإرادة لطرفي الانقسام بأن يضعا حداً للانقسام، والخلافات، وأن يفكروا في قضية شراكة حقيقية.



وقال: "أهم شيء في المرحلة المقبلة، أن تتوحد الجهود؛ للتصدي للتغول الإسرائيلي، والاستكبار الأمريكي، ومحاولات تهميش القضية الفلسطينية بشكل أو بآخر".



وأضاف: "مصر طرف قوي، لها أوراق قوية يمكن أن تلعبها مع فتح وحماس، وهي مرشحة أكثر من غيرها لجمع الطرفين على موقف واحد، مؤهلة أكثر من غيرها من الدول العربية، بالرغم من البعض له مساعٍ في ملف المصالحة، ولكن مصر تبقى الأقرب جغرافياً، ولها علاقات تاريخية في هذا الملف".



وفيما يتعلق بتصريحات جاريد كوشنير صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومبعوثه الخاص جيسون جرينبلات، حول تراجع فرص نجاح (صفقة القرن)، أشار القيادي في حماس إلى أن الطرف الفلسطيني مازال رافضاً لهذه الصفقة، منوهاً إلى أن دائرة التشاور فقط مع الإسرائيليين.



وقال: "صفقة القرن في النهاية هي رؤية إسرائيلية، يتم تسويقها أمريكياً عبر اليهود، بالتشاور مع بعض الدول العربية التي للأسف أصبح لها أجندات بعيدة عن القضية الفلسطينية، حيث إن بعضها أصبح يتساوق مع هذه الأفكار؛ لكسب رضى الإسرائيليين، وصاحب الولاية على المنطقة والأمريكان".



وأضاف: "مطلوب أن يكون للرئيس الفلسطيني محمود عباس والفصائل وحركة حماس موقف موحد تجاه رفض الصفقة، فهي لن تمر بأي شكل من الأشكال إذا توحد الموقف الفلسطيني، حتى لو دعمتها أطراف عربية؛ لأننا أصحاب القضية، ونحن من يقول نعم أو لا".



وتابع يقول: "إن ذلك يدفعنا إلى التعجيل في تشكيل حكومة وحدة وطنية، وأعتقد أن سلام فياض مقبول لدى الإسلاميين ولديه علاقات مع الاتحاد الأوروبي، وبعض دول المنطقة، وله مكانة قوية، ورجل دولة".



ومن جهة أخرى، استبعد يوسف، أن يكون هناك صفقة تبادل أسري بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي تلوح بالأفق؛ لأنه لم يقدم أي طرف أي تنازلات في هذا الملف، لذلك كل الجهود مبالغ فيها.



وقال: "القضية تشوبها تعقيدات كثيرة، حيث إن مطالب حركة حماس عادلة، ولكن الاشتراطات الإسرائيلية والطريقة التي تتعامل بها في هذا الملف، تمنع أن يكون هناك تقارب في صفقة تبادل أسرى".