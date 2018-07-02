شؤون فلسطينية

النيابة العامة تُغلق مطعمين وتخطر ثالثاً في محافظة الخليل

النيابة العامة تُغلق مطعمين وتخطر ثالثاً في محافظة الخليل
رام الله - دنيا الوطن
أغلقت النيابة العامة وطواقم الوقاية والسلامة العامة في مديرية الدفاع المدني بمحافظة الخليل، مطعمين، وأخطرت ثالثاً، وذلك لعدم توافر اشتراطات الوقاية والسلامة العامة فيها.

وجاء ذلك بعد الكشف عليها وزيارتها من قبل مفتشي إدارة الوقاية والسلامة العامة عدة مرات، وتسليمهم إخطارات لتصويب أوضاعهم بمنحهم المدة القانونية بما نص عليه القانون، والتركيز على تنظيم تنكات الغاز الخاصة بها، وتصويب مكانها وعمل الإجراءات الخاصة بها نظراً لوضعها الحالي الذي يشكل خطراً حقيقياً على المنطقة بشكل كامل، دون توفر أي تراخيص من هيئة البترول والمواصفات والمقاييس أو تصريح سلامة عامة من قبل الدفاع المدني، وعدم توافر مخارج طوارئ.

حيث تم الإغلاق، بحضور وكيل النيابة العامة، الأستاذ مالك لوحيدي، و مدير الدفاع المدني في محافظة الخليل، العميد مهندس معاوية دراغمة، وممثلي عن هيئة البترول الفلسطينية، وقوة أمنية مساندة من الشرطة.

أخبار ذات صلة

السحباني: وفاة شاب متأثرا بجراحه بانفجار الشجاعية قبل ثلاثة أيام

السحباني: وفاة شاب متأثرا بجراحه بانفجار الشجاعية قبل ثلاثة أيام

الحمد الله: يجب على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات فورية لتوفير حماية لمقدساتنا

الحمد الله: يجب على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات فورية لتوفير حماية لمقدساتنا

مجدلاني: استغلال حالة الانقسام مصدر ابتزاز وورقة تستخدم لـ (صفقة القرن)

مجدلاني: استغلال حالة الانقسام مصدر ابتزاز وورقة تستخدم لـ (صفقة القرن)

الخارجية تُعلن عن نقل مكتب تصديقات بيت لحم من مبنى البلدية لوزارة العدل

الخارجية تُعلن عن نقل مكتب تصديقات بيت لحم من مبنى البلدية لوزارة العدل

الخارجية: الاحتلال يستفرد بالخان الأحمر ويستخف بالإدانات الدولية تحت المظلة الأمريكية

الخارجية: الاحتلال يستفرد بالخان الأحمر ويستخف بالإدانات الدولية تحت المظلة الأمريكية

فيديو: سيدات مسيرة العودة يُطلقن فعالية &#34;فلسطينيات نحو العودة وكسر الحصار&#34;

فيديو: سيدات مسيرة العودة يُطلقن فعالية "فلسطينيات نحو العودة وكسر الحصار"

الحمد الله يستقبل ممثل ألمانيا لدى فلسطين لمناسبة انتهاء مهامه الرسمية

الحمد الله يستقبل ممثل ألمانيا لدى فلسطين لمناسبة انتهاء مهامه الرسمية

سلطة النقد تُكرم الدكتور شحادة حسين بمناسبة انتهاء عمله كنائب للمحافظ

سلطة النقد تُكرم الدكتور شحادة حسين بمناسبة انتهاء عمله كنائب للمحافظ

التعليقات

الدنيا حكايات

صواريخ سوريا

صواريخ سوريا

شؤون فلسطينية

الحمد الله: يجب على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات فورية لتوفير حماية لمقدساتنا

الحمد الله: يجب على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات فورية لتوفير حماية لمقدساتنا

مجدلاني: استغلال حالة الانقسام مصدر ابتزاز وورقة تستخدم لـ (صفقة القرن)

مجدلاني: استغلال حالة الانقسام مصدر ابتزاز وورقة تستخدم لـ (صفقة القرن)

الخارجية تُعلن عن نقل مكتب تصديقات بيت لحم من مبنى البلدية لوزارة العدل

الخارجية تُعلن عن نقل مكتب تصديقات بيت لحم من مبنى البلدية لوزارة العدل

الخارجية: الاحتلال يستفرد بالخان الأحمر ويستخف بالإدانات الدولية تحت المظلة الأمريكية

الخارجية: الاحتلال يستفرد بالخان الأحمر ويستخف بالإدانات الدولية تحت المظلة الأمريكية

فيديو: سيدات مسيرة العودة يُطلقن فعالية &#34;فلسطينيات نحو العودة وكسر الحصار&#34;

فيديو: سيدات مسيرة العودة يُطلقن فعالية "فلسطينيات نحو العودة وكسر الحصار"

الحمد الله يستقبل ممثل ألمانيا لدى فلسطين لمناسبة انتهاء مهامه الرسمية

الحمد الله يستقبل ممثل ألمانيا لدى فلسطين لمناسبة انتهاء مهامه الرسمية

سلطة النقد تُكرم الدكتور شحادة حسين بمناسبة انتهاء عمله كنائب للمحافظ

سلطة النقد تُكرم الدكتور شحادة حسين بمناسبة انتهاء عمله كنائب للمحافظ

التربية تعقد امتحان الاجتياز لبرامج تعليم الكبار للعام 2018

التربية تعقد امتحان الاجتياز لبرامج تعليم الكبار للعام 2018

منوعات

عارضة أميركية توثق اللحظات الأخيرة من حياتها عبر انستغرام لايف

عارضة أميركية توثق اللحظات الأخيرة من حياتها عبر انستغرام لايف

ابنة نوال الزُّغبي تضع والدتها في مأزق.. انهالت بالشتائم على المعجبين

ابنة نوال الزُّغبي تضع والدتها في مأزق.. انهالت بالشتائم على المعجبين

&#34;المرأة التى ترك الرب توقيعه عليها&#34;..حياة الأميرة فوزية أجمل نساء الأرض في سطور

"المرأة التى ترك الرب توقيعه عليها"..حياة الأميرة فوزية أجمل نساء الأرض في سطور

مشروب طاقة يضع الفنان الكويتي سلطان العلي في العناية المركزة

مشروب طاقة يضع الفنان الكويتي سلطان العلي في العناية المركزة

الأمير هاري يتهرب من ميغان ماركل ويضعها في موقف محرج

الأمير هاري يتهرب من ميغان ماركل ويضعها في موقف محرج

محمد رمضان يكشف لأول مرة: عادل إمام رفضني

محمد رمضان يكشف لأول مرة: عادل إمام رفضني

شقيق ماهر عصام يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة في حياته

شقيق ماهر عصام يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة في حياته

فيديو: إعلاميات يرضعن أطفالهن طبيعياً على الهواء مباشرة.. والسبب؟

فيديو: إعلاميات يرضعن أطفالهن طبيعياً على الهواء مباشرة.. والسبب؟

روان الشهري.. سعودية تثير الصدمة باقتحامها هذا الفن الخاص بالرجال

روان الشهري.. سعودية تثير الصدمة باقتحامها هذا الفن الخاص بالرجال

هاني سلامة يتحدث عن عودته للسينما.. ويؤكد:لم أتدخل في اختيار ستيفاني صليبا

هاني سلامة يتحدث عن عودته للسينما.. ويؤكد:لم أتدخل في اختيار ستيفاني صليبا

عربي

عبر أدوات جديدة.. الحكومة السعودية تستدين 800 مليون دولار

عبر أدوات جديدة.. الحكومة السعودية تستدين 800 مليون دولار

دراسة إسرائيلية تكشف مستويات التطبيع مع الدول العربية

دراسة إسرائيلية تكشف مستويات التطبيع مع الدول العربية

الأردن: محاذير أمنية تمنع استقبال المزيد من اللاجئين السوريين

الأردن: محاذير أمنية تمنع استقبال المزيد من اللاجئين السوريين

الكشف عن ضربة بريطانية &#34;مباشرة&#34; لقوات النظام السوري

الكشف عن ضربة بريطانية "مباشرة" لقوات النظام السوري