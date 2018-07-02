النيابة العامة تُغلق مطعمين وتخطر ثالثاً في محافظة الخليل





وجاء ذلك بعد الكشف عليها وزيارتها من قبل مفتشي إدارة الوقاية والسلامة العامة عدة مرات، وتسليمهم إخطارات لتصويب أوضاعهم بمنحهم المدة القانونية بما نص عليه القانون، والتركيز على تنظيم تنكات الغاز الخاصة بها، وتصويب مكانها وعمل الإجراءات الخاصة بها نظراً لوضعها الحالي الذي يشكل خطراً حقيقياً على المنطقة بشكل كامل، دون توفر أي تراخيص من هيئة البترول والمواصفات والمقاييس أو تصريح سلامة عامة من قبل الدفاع المدني، وعدم توافر مخارج طوارئ.



حيث تم الإغلاق، بحضور وكيل النيابة العامة، الأستاذ مالك لوحيدي، و مدير الدفاع المدني في محافظة الخليل، العميد مهندس معاوية دراغمة، وممثلي عن هيئة البترول الفلسطينية، وقوة أمنية مساندة من الشرطة.



رام الله - دنيا الوطنأغلقت النيابة العامة وطواقم الوقاية والسلامة العامة في مديرية الدفاع المدني بمحافظة الخليل، مطعمين، وأخطرت ثالثاً، وذلك لعدم توافر اشتراطات الوقاية والسلامة العامة فيها.