بالأسماء... الاحتلال قتل 25 طفلاً في النصف الأول من العام الجاري‎

ذكرت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 25 طفلاً فلسطينياً منذ بداية العام الجاري، 21 منهم في قطاع غزة.





وأوضحت الحركة في بيان لها، اليوم الاثنين، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن 18 طفلاً استشهدوا خلال مشاركتهم في المسيرات السلمية التي انطلقت في قطاع غزة في الثلاثين من آذار/ مارس الماضي.





وأكدت، أن جنود الاحتلال، عمدوا إلى قتل الأطفال عبر استخدام الذخيرة الحية، فقد تبين حسب متابعاتها أن 21 طفلاً من الـ 25 استشهدوا، جراء إصابتهم بالرصاص الحي بصورة مباشرة، 11 منهم كانت إصاباتهم في الرأس والرقبة.





ورأت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، أن قوات الاحتلال ماضية بتصعيدها وفي استخدام القوة المميتة والرصاص الحي ضد الأطفال الفلسطينيين، الذين لا يشكلون أي تهديد مباشر عليها، من خلال استهدافهم بشكل متعمد، مؤكدة أن السبب في ذلك يعود لانتشار ثقافة الإفلات من العقاب في أوساط جنود الاحتلال الإسرائيلي، وعلمهم المسبق أنهم لن يحاسبوا على أفعالهم مهما كانت.





ويذكر، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، قتلت خلال النصف الأول من العام الماضي (2017) تسعة أطفال فلسطينيين.





وشددت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، على أن تجاهل إسرائيل الكامل للمعايير الدولية، يتطلب من المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل اعتقال جميع مرتكبي الجرائم الإسرائيليين، الذين يقتلون الأطفال الفلسطينيين، أو يسببون لهم الإعاقات الدائمة، في انتهاك مباشر للقانون الدولي.





وأشارت إلى حالة الطفل يوسف جاسر يوسف أبو جزر (15 عاما) من رفح جنوب القطاع، الذي أصيب بالرصاص الحي في التاسع والعشرين من شهر نيسان/ أبريل 2018 خلال محاولته اجتياز الجدار الفاصل في قطاع غزة، ولم يعرف مصيره حتى اللحظة، بعد أن أخذه جنود الاحتلال، ففي حين أعلنت سلطات الاحتلال وفاته متأثراً بإصابته دون تسليم جثمانه، لم يُؤكد هذا الخبر من قبل وزارة الصحة الفلسطينية.





وفيما يلي قائمة بأسماء الأطفال، الذين استشهدوا على يد قوات الاحتلال خلال النصف الأول من العام الجاري (2018) حسب متابعات الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال:





1- ياسر أمجد موسى أبو النجا (11 عاماً) من خانيونس، جنوب قطاع غزة، استشهد جراء إصابته بعيار ناري حي برأسه، في التاسع والعشرين من شهر حزيران/ يونيو 2018.





2- عبد الفتاح مصطفى محمد أبو عزوم (17 عاماً) من حي الشابورة في رفح، استشهد جراء إصابته بشظايا قذائف مدفعية في رأسه، في الثامن والعشرين من شهر حزيران/ يونيو 2018.





3- الهيثم محمد خليل الجمل (14 عاماً) من رفح، جنوب قطاع غزة، واستشهد جراء إصابته بعيار ناري حي في بطنه في الثامن من شهر حزيران/ يونيو 2018.





4- زكريا سيد مصطفى بشبش (14 عاماً) من مخيم المغازي بالمحافظة الوسطى، واستشهد جراء إصابته بعيار ناري حي في الظهر، في الثلاثين من شهر أيار/ مايو 2018.





5- عدي أكرم محمد أبو خليل (15 عاماً) من قرية عين سينيا بمحافظة رام الله والبيرة، الذي أصيب بعيار حي في بطنه في الخامس عشر من أيار/ مايو 2018 واستشهدا متأثرا بإصابته في الثالث والعشرين من الشهر ذاته.





6- بلال بدير حسين الأشرم (17 عاماً) من مخيم النصيرات في قطاع غزة، استشهد جراء إصابته بعيار حي في صدره، في الخامس عشر من من أيار/ مايو 2018.





7- طلال عادل إبراهيم مطر (16 عاماً) من النصيرات في القطاع، استشهد جراء إصابته بعيار ناري حي في رأسه، في الرابع عشر من من أيار/ مايو 2018.





8- وصال فضل عزات الشيخ خليل (14 عاماً) من مخيم البريج في القطاع، استشهدت جراء إصابتها بعيار ناري حي في رأسها، في الرابع عشر من من أيار/ مايو 2018.





9- عز الدين موسى محمد السماك (13 عاماً) من مخيم البريج في القطاع، استشهد جراء إصابته بعيار ناري حي في بطنه، في الرابع عشر من من أيار/ مايو 2018.





10- سعيد محمد سعيد أبو الخير (15 عاماً) من منطقة المشتل في غزة، استشهد جراء إصابته بعيار ناري حي في رقبته، في الرابع عشر من من أيار/ مايو 2018.





11- سعدي سعيد فهمي أبو صلاح (16 عاما) من بيت حانون شمال غزة، استشهد جراء إصابته بعيار ناري حي في بطنه، في الرابع عشر من شهر من أيار/ مايو 2018.





12- أحمد عادل موسى الشاعر (15 عاماً) من خان يونس، استشهد جراء إصابته بعيار ناري حي في رأسه، في الرابع عشر من شهر من أيار/ مايو 2018.





13- إبراهيم أحمد على الزرقه (17 عاماً) من حي التفاح بقطاع غزة، استشهد جراء إصابته بعيار ناري حي في رأسه، في الرابع عشر من شهر من أيار/ مايو 2018.





14- جمال عبد الهادي محمد عفانة (15 عاماً) من حي الشابورة برفح، استشهد جراء إصابته بقنبلة غاز في رأسه، في الثاني عشر من شهر من أيار/ مايو 2018.





15- عزام هلال رياض عويضة (15 عاماً) من خانيونس، استشهد جراء إصابته بقنبلة غاز في رأسه، في الثامن والعشرين من نيسان/ أبريل 2018.





16- محمد إبراهيم أيوب أيوب (14 عاماً) من مخيم جباليا شمال غزة، استشهد جراء إصابته بعيار ناري حي في رأسه، في العشرين من شهر نيسان/ أبريل 2018.





17- علاء الدين يحيى اسماعيل الزاملي (15 عاماً) من حي الشابورة في رفح، استشهد جراء إصابته بعيار ناري حي في رقبته، في السادس من شهر نيسان 2018.





18- حسين محمد عدنان ماضي (13 عاماً) من حي الشيخ رضوان في غزة، استشهد جراء إصابته بعيار ناري حي في بطنه، في السادس من شهر نيسان/ أبريل 2018.





19- إبراهيم صلاح إبراهيم أبو شعر (17 عاماً) من حي الشابورة في رفح، استشهد جراء إصابته بعيار ناري حي في رقبته، في الثلاثين من شهر آذار/ مارس 2018.





20- سالم محمد سليمان صباح (16 عاماً) من رفح، استشهد جراء إصابته بعيار ناري حي في بطنه خلال محاولته اجتياز السياج الفاصل، في السابع عشر من شهر شباط/ فبراير 2018.





21- عبد الله أيمن سليم إرميلات (14 عاماً) من رفح، استشهد جراء إصابته بعيار ناري حي في بطنه خلال محاولته اجتياز السياج الفاصل، في السابع عشر من شهر شباط/ فبراير 2018.





22- ليث هيثم فتحي أبو نعيم (16 عاماً) من قرية المغير بمحافظة رام الله والبيرة، استشهد جراء إصابته بعيار معدني مغلف بالمطاط في رأسه، في الثلاثين من شهر كانون الثاني/ يناير 2018.





23- أمير عبد الحميد مساعد أبو مساعد (15 عاماً) من غزة، استشهد جراء إصابته بعيار ناري حي في صدره، في الحادي عشر من شهر كانون الثاني/ يناير 2018.





24- علي عمر نمر قينو (17 عاماً) من قرية عراق بورين بمحافظة نابلس، استشهد جراء إصابته ناري حي في رأسه، في الحادي عشر من شهر كانون الثاني/ يناير 2018.





25- مصعب فراس عبد الغافر التميمي (16 عاماً) من قرية دير نظام بمحافظة رام الله والبيرة، استشهد جراء إصابته بعيار ناري حي في رقبته، في الثالث من شهر كانون الثاني/ يناير 2018.

رام الله - دنيا الوطن