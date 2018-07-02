الرجوب: الرئيس عباس حريص على أن تبقى الرياضة بعيدة عن التجاذبات السياسية

رام الله - دنيا الوطنتوج الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم أبطال الموسم الكروي 2017-2018، خلال الحفل المركزي، الذي أقيم يوم أمس الأحد، بفندق المتحف، بالتزامن مع المحافظات الشمالية برعاية (شركة الوطنية موبايل) راعي دوري المحترفين في المحافظات الشمالية، ودوري الدرجة الممتازة في المحافظات الجنوبية.وحضر الاحتفال اللواء جبريل الرجوب، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، والوزير أحمد عساف، وضرغام مرعي، المدير التنفيذي للوطنية موبايل، وفي المحافظات الجنوبية، إبراهيم أبو سليم، نائب رئيس الاتحاد، وأعضاء الاتحاد، وأحمد أبوهولي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعبد السلام هنية، عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة، ونهرو الحداد، ممثل المجلس الأعلى، ولفيف من الشخصيات الرياضية.وتحدث اللواء الرجوب، عن أهمية الاحتفال كأول احتفال يقام لتكريم أبطال الموسم للوصول إلى منصات التتويج، في إطاره الرياضي والوحدوي، على مدار السنوات الماضية.وأكد، أن الرياضة كانت وما زالت عنصر وحدة، موجهاً في الوقت ذاته كل التحية للجميع في محافظات الوطن في المحافظات الشمالية والجنوبية والشتات، معرباً عن أمله أن تكون هنالك لوائح وسياسات واضحة لترسيخ وحدانية الحركة الرياضية.وقال الرجوب: "نحن نفخر بما حققناه في الموسم الحالي عبر تأهل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم إلى نهائيات كأس الأمم الآسيوية للمرة الثانية على التوالي، عبر المشاركة في التصفيات الآسيوية، وإنجاز المنتحب الأولمبي بالوصول إلى الدور الثاني من كأس آسيا بالصين في كانون الثاني/ يناير من العام الجاري، وقرار الاتحاد بصناعة وتطوير الأجهزة الفنية في مجالات التدريب والتحكيم والإدارة الرياضية.وأضاف، رغم ما تحقق من إنجازات إلا أننا نتطلع للمستقبل، وان يكون لدينا أهداف ومنها هدف الوصول إلى كأس العالم، موضحاً أن هذه الأهداف ستساعد في تحقيق أهدافنا الوطنية، فنحن ننظر للرياضة على أنها وسيلة لتحقيق أهدافنا الوطنية، فالرياضية بالنسبة لنا منصة لعرض معاناتنا أمام العالم، في ظل محاولات الاحتلال كسر إرادتنا، لذلك الوصول للنهائيات فرصة أن نقدم من خلالها هذا الشعب العظيم، وهذا اللاعب العظيم.ووجه الرجوب الشكر إلى الرئيس محمود عباس، على قراره بأن تبقى الرياضة بعيدة عن التجاذبات السياسية، وأن تبقى الرياضة عنصر وحدة، كما وجه في الوقت ذاته شكره لكل القوى السياسية التي تتصرف بمنطق حيادية الرياضة.وأضاف "إذا لم نستطع أن نؤثر في إنهاء الانقسام، فإننا سنحافظ على أن تبقى الرياضة عنصر وحدة، وحتى في حال الخلاف الرياضي، فلتكن المحاكم الرياضية، هي صاحبة القرار، وليس مواقع التواصل الاجتماعي.وأشاد الرجوب بما حققه نادي هلال القدس من التتويج بجميع الألقاب، وكذلك بالإنجازات التي حققها نادي شباب خانيونس في المحافظات الجنوبية.ودعا رئيس الاتحاد إدارات الأندية إلى ترتيب أوضاعها، وأن يكون لديها جمعيات عمومية ومدير تنفيذي، موضحاً أن الاتحاد لا يعمل ولا يعيش في فراغ، بل الجميع يعمل في منظومة قارية، فنحن لا نستطيع أن نشارك في بطولات الاتحاد الاسيوي باسم الجغرافيا أو التنظيم، بل نشارك من خلال الإنجازات التي نحققها، مشيراً إلى أن نادي هلال القدس النادي الفلسطيني الوحيد الذي يملك رخصة المشاركة في المسابقات الآسيوية.وطالب الرجوب الأندية بالاهتمام بالفئات العمرية لكلا الجنسين، مؤكداً أن الاتحاد سيعتمد ابتداءً من الموسم القادم منظومة رياضية وإدارية ومالية وإعلامية وتسويقية واحدة، وأن مجلس إدارة الاتحاد، سيقوم بإقرار الرزنامة السنوية خلال اجتماعه القادم.وتطرق اللواء الرجوب لملف الأرجنتين والخطوات التي تمت لكي تعتذر عن الحضور، حيث قال: قرار الاعتذار عن المباراة اتخذ من خلال الحكومة والاتحاد الأرجنتيني، ولو لم يكن هنالك قرار وإرادة وقناعة ما كُنا لنصل إلى ما وصلنا إليه.وجدد رئيس الاتحاد تأكيده أن معركتنا مع الاحتلال مستمرة للوصول إلى وجود قرار بحماية من (فيفا) والاتحاد الآسيوي، فنحن لنا الحق في تطوير وحماية اللعبة تحت مظلة (فيفا)، بينما الاحتلال نشاطه ينحصر فقط في حدود مناطقه.وأوضح الرجوب أن اتحاد الكرة سيعمل من أجل زيادة التمويل والدعم للرياضة، مشيراً إلى أن الأخ أحمد أبو هولي، سيتابع إقرار هذا الملف، داعياً في الوقت ذاته الجميع إلى العمل تحت مظلة المجلس الأعلى للشباب والرياضة؛ للوصول إلى رؤية شمولية واحدة.وأكد أن شركة الوطنية موبايل مستمرة في دعم ورعاية كرة القدم الفلسطينية، داعياً في نفس الوقت باقي الشركات الوطنية لدعم الشباب والرياضة.من جهته، أعرب مرعي، عن فخره واعتزاز الوطنية موبايل برعاية الدوري الفلسطيني في المحافظات الشمالية والجنوبية للعام الثالث على التوالي.وقال: "نحن نفخر بشراكتنا مع الاتحاد الفلسطيني، ونعتز بما يقدمه اتحاد الكرة واللواء الرجوب"، مؤكداً أن شركته ستبقى داعمة للشباب والرياضة في فلسطين.إلى ذلك، وجه أبو سليم الشكر على إنجاز الموسم الكروي وقال: "اللواء ألقى كلمة شاملة ووافية، لكننا نوجه التحية لجميع الأندية، ونبارك للأندية التي تمكنت من الانتقال بين الدرجات.وفي ختام الاحتفال، قام اللواء الرجوب وضيوفه، بتكريم نادي (هلال القدس) بألقاب بطل دوري المحترفين، إضافة لباقي الأندية المتأهلة عن باقي الدرجات خاصة مركز الأمعري ومركز وطولكرم العائدين لدوري المحترفين، وباقي الدرجات، وفي المحافظات الجنوبية، قام كل من الدكتور أبوهولي وأبو سليم، وهنية، والحداد بتكريم شباب خانيونس بطل الدوري والكأس، وخدمات رفح الوصيف، والصداقة الثالث، وأهلي بيت حانون وخدمات خانيونس الصاعدين للممتازة، والعطاء وبيت حانون الرياضي الصاعدين للأولى.