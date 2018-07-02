شؤون فلسطينية

اعتقال فلسطيني عند منطقة (شاعر بنيامين) برام الله بزعم حيازته سكيناً

اعتقال فلسطيني عند منطقة (شاعر بنيامين) برام الله بزعم حيازته سكيناً
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، فلسطينياً عند مدخل منطقة (شاعر بنيامين) الصناعية جنوب مدينة رام الله، بحسب ما جاء على موقع القناة السابعة الإسرائيلية.

وادعت القناة ذاتها، أن قوات الاحتلال، اعتقلت الفلسطيني، بزعم حيازته سكيناً.


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