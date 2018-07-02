اعتقال فلسطيني عند منطقة (شاعر بنيامين) برام الله بزعم حيازته سكيناً





وادعت القناة ذاتها، أن قوات الاحتلال، اعتقلت الفلسطيني، بزعم حيازته سكيناً.









رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، فلسطينياً عند مدخل منطقة (شاعر بنيامين) الصناعية جنوب مدينة رام الله، بحسب ما جاء على موقع القناة السابعة الإسرائيلية.