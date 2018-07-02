طهبوب: يجب توحيد الموقف الفلسطيني بكل أطيافه لمواجهة (صفقة القرن)

رام الله - دنيا الوطندعا عضو المجلس الوطني الفلسطيني، فضل طهبوب، إلى ضرورة توحيد الموقف الفلسطيني بكل أطيافه، في رفض الصفقة المشبوهة المسماة (صفقة القرن) والتي ستُقوض مشروعنا الوطني.وحذر طهبوب في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح الاثنين، من خطورة الانجرار لبعض الخدع التي تقودها أمريكا وغيرها؛ لشق الصف الفلسطيني، وتصفية قضيتنا، بتمرير هذه الصفقة.