دولي

ترامب عن زعيم كوريا الشمالية: هناك كيمياء جيدة بيننا

ترامب عن زعيم كوريا الشمالية: هناك كيمياء جيدة بيننا
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يعتقد أن كوريا الشمالية، جدية للغاية في رغبتها بالتوصل إلى اتفاق نووي مع الولايات المتحدة.

وقال ترامب، وفق ما أورد موقع (روسيا اليوم): "أعتقد أنهم جديون للغاية في هذا الشأن، أعتقد أنهم يرغبون بالقيام بذلك، هناك كيمياء جيدة للغاية بيننا".

وأعلن الرئيس الأمريكي في نهاية حزيران/ يونيو، أن عملية نزع السلاح النووي في كوريا الشمالية قد بدأت، وهي تدمر مواقعها الخاصة بالتجارب النووية والصاروخية.

وقال ترامب خلال اجتماع الحكومة بالبيت الأبيض، إن الكوريين أوقفوا إطلاق الصواريخ، بما فيها الصواريخ البالستية، وهم يدمرون موقعهم لاختبار المحركات.

وكان ترامب قد التقى زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في سنغافورة يوم 12 حزيران/ يونيو، وتم خلال لقائهما توقيع اتفاق حول إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي بشكل كامل، مقابل ضمانات أمنية.

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