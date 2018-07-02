عبر أدوات جديدة.. الحكومة السعودية تستدين 800 مليون دولار

رام الله - دنيا الوطنأعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول)، المشغلة للبورصة المحلية، أمس الأحد، عن إدراج أدوات دين حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 3.1 مليارات ريال (827 مليون دولار).وحسب بيان الشركة، سيبدأ تداول تلك الأدوات اعتباراً من الاثنين، في سوق الصكوك والسندات السعودية، وفق ما أورد موقع (روسيا اليوم).وكانت الحكومة السعودية، أدرجت في السابق أدوات دين بقيمة 61.7 مليار دولار ما يرفع الإجمالي بعد الأدوات الجديدة إلى 62.52 مليار دولار.وارتفع الدين العام السعودي بنسبة 38% خلال 2017، إلى 438 مليار ريال (116.8 مليار دولار)، مقابل 316.5 مليار ريال (84.4 مليار دولار) بنهاية العام الماضي.وشكل الدين السعودي 17% من الناتج المحلي في 2017، فيما شكل 13.1% في 2016.