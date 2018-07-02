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لجنة أفريقية لاسترداد 100 مليار دولار منهوبة في الخارج

لجنة أفريقية لاسترداد 100 مليار دولار منهوبة في الخارج
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس النيجيري، محمدو بوهاري، إن الاتحاد الإفريقي، قرر تشكيل لجنة لاسترداد الأموال المنهوبة من أفريقيا، والمهربة إلى الخارج، وتقدر بـ 100 مليار دولار.

وقال بوهاري، في خطاب ألقاه، مساء أمس الأحد: إن اللجنة ستتعاون مع الأمم المتحدة لتحقيق أهدافها، وخاصة في مجال نقل الخبرة والتجربة واستعادة الأموال المهربة وكافة الموجودات المسروقة للدول الأفريقية في الخارج.

وأضاف أن الأموال التي تم تهريبها إلى خارج القارة الأفريقية بطرق غير قانونية، سيتم استعادتها، وإن الاتحاد الافريقي مصمم على كسب الحرب على الفساد، ووقف استنزاف ثروات الشعوب الأفريقية عن طريق الفساد.

ويرأس بوهاري لجنة، عينها الاتحاد الإفريقي لوضع آلية لتخليص أفريقيا من الفساد، وقدم اليوم، تقريرًا نال اعجاب الزعماء الأفارقة، والذين أشادوا به خلال جلسة خاصة للنقاش.

واعترف بوهاري في تقريره، بأن الفساد يعيق بلوغ أفريقيا لطموحاتها، ولأجندة الأمم المتحدة للتنمية، قائلاً، إن أفريقيا ستنظم حواراً تفاعلياً مع الأمم المتحدة على هامش الجمعية العامة المقبلة للأمم المتحدة حول محاربة الفساد.

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