أهالي أسرى غزة يتوجهون لزيارة أبنائهم في سجن (نفحة)

سمحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، لدفعة جديدة من أهالي أسرى قطاع غزة بزيارة أبنائهم في سجن (نفحة)، وذلك عبر معبر بيت حانون شمال القطاع.





وأفادت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة، سهير زقوت، بتوجه 19 من أهالي أسرى القطاع، لزيارة أبنائهم في سجن (نفحة الصحراوي) الإسرائيلي، بتنسيق من اللجنة الدولية.





يذكر، أن ذوي الأسرى يتوجهون لزيارة أبنائهم في سجون الاحتلال مرة واحدة كل شهرين، فيما يُمنع عشرات الأسرى من قطاع غزة من زيارة ذويهم لهم.

رام الله - دنيا الوطن