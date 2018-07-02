زوارق الاحتلال تُطلق النار صوب مراكب الصيد في بحر شمال القطاع

رام الله - دنيا الوطنأطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية، نيران رشاشاتها صباح اليوم، الاثنين، صوب مراكب الصيد الفلسطينية في عرض بحر شمال قطاع غزة.وأفادت وكالات محلية، أن استهداف الزوارق الإسرائيلية لمراكب الصيادين، لم يسفر عن وقوع إصابات.