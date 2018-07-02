شاهد: محاطاً بمجموعة من الراقصات.. هاكر ينشر صورةً مثيرةً للبغدادي

رام الله - دنيا الوطن

تمكنت مجموعة من (الهاكر) والتي تضم شباباً عراقيين، من اختراق عدة مجموعات تضم أنصاراً لتنظيم الدولة عبر تطبيق (تليغرام).







وفي صفحة أخرى من المجلة، نشر الهكر الذي أطلق على نفسه اسم (داعشغرام)، صورة للبغدادي، مع عبارة "عودة فارس الظلام"، مرفقاً إلى جانبها شعار موقع (بورن هوب) الإباحي.

وقام الهكر العراقي، بنشر رابط لمجلة (النبأ) التي تصدر بشكل رسمي عن تنظيم الدولة، إلا أن أنصار التنظيم، تفاجؤوا بمحتوى صادم لهم، حسب صحيفة (ديلي ميل) البريطانية.ووثقت الصحيفة البريطانية، غلاف العدد الذي نشره (الهاكر) في مجموعات التنظيم، ووضع فيه صورة مفبركة لزعيم التنظيم أبي بكر البغدادي، محاطاً بمجموعة من الراقصات.وكتب مفبركو المجلة عنواناً للخبر "الخليفة يحتفل بعد تأهل فريق الدولة إلى الدور السادس عشر"، في إشارة إلى دور الـ 16 من منافسات كأس العالم المقامة حالياً في روسيا.ونقلت الصحيفة، عن الهاكر العراقي قولهم: إنهم تمكنوا من السيطرة على نحو 120 مجموعة، تضم أنصاراً لتنظيم الدولة، كاشفين أن الهدف الرئيسي من فبركة مجلة (النبأ)، هو جمع بيانات من يقوم بتنزيل ملف المجلة المفبركة، للتعرف على هويات أنصار التنظيم حول العالم.وفي وقت لاحق، نشرت مجموعات تنظيم الدولة تحذيراً من الروابط المنتشرة على أنها تخص العدد الجديد لمجلة (النبأ) الأسبوعية، محذرين من التعامل معها.