لوبيز أوبرادور يتصدر الانتخابات الرئاسية في المكسيك

رام الله - دنيا الوطنأقر مرشح الرئاسة المكسيكية خوسيه أنطونيو ميد، اليوم الاثنين، 2 تموز/ يوليو، بفوز منافسه أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، بالانتخابات الرئاسية التي جرت في البلاد أمس الأحد.وقال ميد في اجتماع مع أنصاره: "إن أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، سيكون الشخص الذي سيقود الحكومة المقبلة"، وأقر بخسارته، متمنياً التوفيق للوبيز أوبرادور"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك) الروسية.وقالت (رويترز): "إن استطلاعاً لآراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع، أجرته مؤسسة باراميتريا لاستطلاعات الرأي، كشف أن المرشح اليساري أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، سيكون رئيس المكسيك القادم".وأظهر الاستطلاع، أن رئيس بلدية مكسيكو سيتي السابق، حصل على ما بين 53 و59 في المئة من الأصوات، ويشير الاستطلاع إلى أن ريكاردو أنايا، الذي يتزعم في الانتخابات تحالفاً من أحزاب منتمية لليمين واليسار، جاء في المركز الثاني، وحصل على ما بين 19 و25 في المئة من الأصوات.وجاء مرشح الحزب الحاكم خوسيه أنطونيو ميادي في المركز الثالث، إذ حصل على ما بين 14 و20 في المئة من الأصوات، وفقاً للاستطلاع.