بوتين يتصل بالملك الإسباني ويعلق على فوز المنتخب الروسي

دميتري بيسكوف

رام الله - دنيا الوطناتصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بالعاهل الإسباني، الملك فيليبي السادس، على خلفية المباراة التي جمعت أمس الأحد، بين منتخبي روسيا وإسبانيا في إطار ثمن نهائي المونديال.وقالالمتحدث باسم الكرملين، في بيان صحفي أصدره عقب المكالمة: "إن الرئيس أشاد باحترافية المنتخب الإسباني ومستواه العالي جداً، إلا أنه شدد مع ذلك على أن التكتيك، الذي اختاره فريق التدريب الروسي، كان هذه المرة أكثر فاعلية"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).ورد الملك فيليبي السادس، حسب بيسكوف، بتهنئة بوتين بانتصار المنتخب الروسي في المباراة مع إسبانيا، وتأهله إلى الدور الربع النهائي.وفي وقت لاحق أصدر الكرملين بياناً رسمياً حول الاتصال، أشار فيه إلى أن الرئيس الروسي، والعاهل الإسباني بحثا كذلك "القضايا المتعلقة بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين".وحقق المنتخب الروسي لكرة القدم في وقت سابق من اليوم، فوزاً تاريخياً في عقر داره على نظيره الإسباني في مباراة صعبة بركلات الجزاء (4- 3) بعد تعادل الفريقين 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي، وتأهل بالتالي ولأول مرة إلى الدور الربع النهائي لكأس العالم.