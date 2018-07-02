صحيفة: وفد حماس بالقاهرة بحث مسودة (صفقة القرن) وأوضاع غزة

رام الله - دنيا الوطن

كشفت صحيفة (العربي الجديد)، عن أسباب زيارة وفد من حركة حماس من قطاع غزة، للعاصمة المصرية (القاهرة)، والتي بدأت قبل عدة أيام.







وقالت الصحيفة، نقلاً عن مصادر فلسطينية ومصرية، إن الزيارة مخصصة لبحث العديد من الملفات المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية والمعيشية للقطاع، موضحةً، أن الوفد يغلب عليه الطابع الاقتصادي، ويهدف إلى مناقشة عدد من المشاريع المقترحة ضمن حزمة خاصة بتخفيف الأوضاع المعيشية والاقتصادية المتأزّمة في القطاع.







وأضافت الصحيفة، أن الوفد يقوده وكيل وزارة المالية في القطاع يوسف الكيالي، وأن نقاشات الوفد في القاهرة حتى الآن تضمنت بحث عدد من المشاريع التي شملتها مسودات صفقة القرن وملحقاتها، التي طرحها جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأميركي، جيسون غرينبلات، خلال جولتهما في المنطقة لبحث تفاصيل خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتسوية القضية الفلسطينية.



ونقلت الصحيفة، عن مصدر قيادي في حركة حماس قوله: إن الحركة تميّز بين المحاولات الوقتية في الوقت الراهن لتخفيف الأوضاع الاقتصادية والمعيشية بالقطاع لمنع تفجُّره، وإحداث مشكلة إقليمية جديدة، وبين التصورات الخاصة بحل وتسوية القضية الفلسطينية.





وأضاف المصدر، وفق الصحيفة، أنه حتى الآن كل ما يتم تقديمه هي أطروحات، يمكن تسميتها بمسكّنات الأزمة، وليست حلولاً جذرية لها، وحماس من جانبها تتعاطى مع أي جهود في إطار التوصل لحلول لمعاناة أهالي القطاع، دون أن يمسّ ذلك الثوابت الفلسطينية.

وحسب الصحيفة، فإن كل ما يثار بشأن الربط بين مشاريع من شأنها تخفيف الحصار عن القطاع، مقابل رضوخ حماس وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين لدى الحركة غير صحيح، مؤكدةً أن ملف أسرى الاحتلال منفصل تماماً عن الحديث بشأن أوضاع القطاع.







وأضافت، أن هذا الملف برمته لدى قيادة كتائب القسام، وهم وضعوا محددات واضحة لتحريكه.