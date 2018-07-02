العثور على جثة فتاة (18 عاماً) مشنوقة داخل منزلها بغزة والشرطة تُُحقق
رام الله - دنيا الوطن
أفاد العقيد أيمن البطنيجي، الناطق باسم الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، أنه تم العثور على جثة الفتاة (ي، خ)، (18 عاماً)، مشنوقة داخل منزلها الكائن عند مفترق الشعبية شرقي مدينة غزة.
أفاد العقيد أيمن البطنيجي، الناطق باسم الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، أنه تم العثور على جثة الفتاة (ي، خ)، (18 عاماً)، مشنوقة داخل منزلها الكائن عند مفترق الشعبية شرقي مدينة غزة.
وأشار البطنيجي في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن" إلى أن الشرطة فتحت تحقيقاً للتعرف على أسباب الحادث.
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