العثور على جثة فتاة (18 عاماً) مشنوقة داخل منزلها بغزة والشرطة تُُحقق





وأشار البطنيجي في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن" إلى أن الشرطة فتحت تحقيقاً للتعرف على أسباب الحادث.













رام الله - دنيا الوطنأفاد العقيد أيمن البطنيجي، الناطق باسم الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، أنه تم العثور على جثة الفتاة (ي، خ)، (18 عاماً)، مشنوقة داخل منزلها الكائن عند مفترق الشعبية شرقي مدينة غزة.