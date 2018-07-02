شؤون فلسطينية

جنازة عسكرية في وداع شهداء الأمن الوطني بجنين

جنازة عسكرية في وداع شهداء الأمن الوطني بجنين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
شيعت قيادة منطقة جنين لقوات الأمن الوطني، وقادة المؤسسة الأمنية، وضباط وجهاز وعناصر الأجهزة الأمنية، وجماهير غفيرة الليلة الماضية، ثلاثة عناصر من الأمن الوطني، استشهدوا أثناء تأديتهم واجبهم الوطني، جراء حادث سير وقع على مدخل جنين الجنوبي.

وشارك في تشييع الشهداء الثلاثة، قائد المنطقة العقيد ناضر عمر، ومدير شرطة المحافظة العقيد عبد اللطيف قدومي، ورئيس جهاز الأمن الوقائي العميد مهند أبو علي، وقادة المؤسسة الأمنية، ومفتي قوى الأمن محمد صلاح، وفعاليات وفصائل المحافظة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين، باتجاه مسقط رأسهم في محافظتي نابلس والخليل.

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