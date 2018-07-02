الاثنين: ارتفاع على درجات الحرارة والجو حار نسبياً إلى حار



الخميس 2018/07/05: يكون الجو حاراً نسبياً إلى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:



المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 31-20 32-21 32-21 بيت لحم 31-20 32-21 31-20 رام الله والبيرة 29-19 30-20 30-20 طولكرم 32-23 32-22 32-23 نابلس 32-21 33-22 33-22 قلقيلية 32-23 32-22 32-23 جنين 35-23 36-23 36-23 سلفيت 31-20 32-21 31-20 طوباس 35-23 36-23 36-23 روابي 32-20 33-21 32-20 الخليل 30-19 31-19 31-19 غزه 31-24 31-23 31-24 أريحا 39-25 40-26 40-26 خانيونس 31-24 31-23 31-24 الأغوار الشمالية 37-23 38-24 38-24 رفح 32-23 32-22 32-23

الخميس 2018/07/05: يكون الجو حاراً نسبياً إلى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

هذه الليلة، تكون الأجواء صافية ولطيفة في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.الثلاثاء 2018/07/03: يكون الجو حاراً نسبياً إلى حار، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.الأربعاء 2018/07/04: يكون الجو حاراً نسبياً إلى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة؛ لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.