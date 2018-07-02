شؤون فلسطينية

الاثنين: ارتفاع على درجات الحرارة والجو حار نسبياً إلى حار

الاثنين: ارتفاع على درجات الحرارة والجو حار نسبياً إلى حار
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو حاراً نسبياً إلى حار، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة، تكون الأجواء صافية ولطيفة في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الثلاثاء 2018/07/03: يكون الجو حاراً نسبياً إلى حار، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأربعاء 2018/07/04: يكون الجو حاراً نسبياً إلى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة؛ لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس 2018/07/05: يكون الجو حاراً نسبياً إلى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 31-20 32-21 32-21 بيت لحم 31-20 32-21 31-20
رام الله والبيرة 29-19 30-20 30-20 طولكرم 32-23 32-22 32-23
نابلس 32-21 33-22 33-22 قلقيلية 32-23 32-22 32-23
جنين 35-23 36-23 36-23 سلفيت 31-20 32-21 31-20
طوباس 35-23 36-23 36-23 روابي 32-20 33-21 32-20
الخليل 30-19 31-19 31-19 غزه 31-24 31-23 31-24
أريحا 39-25 40-26 40-26 خانيونس 31-24 31-23 31-24
الأغوار الشمالية 37-23 38-24 38-24 رفح 32-23 32-22 32-23

أخبار ذات صلة

صحيفة: وفد حماس بالقاهرة بحث مسودة (صفقة القرن) وأوضاع غزة

صحيفة: وفد حماس بالقاهرة بحث مسودة (صفقة القرن) وأوضاع غزة

العثور على جثة فتاة (18 عاماً) مشنوقة داخل منزلها بغزة والشرطة تُُحقق

العثور على جثة فتاة (18 عاماً) مشنوقة داخل منزلها بغزة والشرطة تُُحقق

قوات الاحتلال تعتقل 11 فلسطينياً في الضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل 11 فلسطينياً في الضفة الغربية

جنازة عسكرية في وداع شهداء الأمن الوطني بجنين

جنازة عسكرية في وداع شهداء الأمن الوطني بجنين

العملات: انخفاض على سعر صرف الدولار

العملات: انخفاض على سعر صرف الدولار

د.عيسى: مهرجان الانوار خطوة تهويدية للقدس وسلخها عن عروبتها

د.عيسى: مهرجان الانوار خطوة تهويدية للقدس وسلخها عن عروبتها

نقابة الصحفيين تدين الاعتداء على الصحفية لارا كنعان خلال مسيرات نابلس

نقابة الصحفيين تدين الاعتداء على الصحفية لارا كنعان خلال مسيرات نابلس

الاحتلال يُطلق النار على ستة مواطنين قرب السياج شمال قطاع غزة

الاحتلال يُطلق النار على ستة مواطنين قرب السياج شمال قطاع غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

صواريخ سوريا

صواريخ سوريا

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل 11 فلسطينياً في الضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل 11 فلسطينياً في الضفة الغربية

جنازة عسكرية في وداع شهداء الأمن الوطني بجنين

جنازة عسكرية في وداع شهداء الأمن الوطني بجنين

د.عيسى: مهرجان الانوار خطوة تهويدية للقدس وسلخها عن عروبتها

د.عيسى: مهرجان الانوار خطوة تهويدية للقدس وسلخها عن عروبتها

نقابة الصحفيين تدين الاعتداء على الصحفية لارا كنعان خلال مسيرات نابلس

نقابة الصحفيين تدين الاعتداء على الصحفية لارا كنعان خلال مسيرات نابلس

الاحتلال يُطلق النار على ستة مواطنين قرب السياج شمال قطاع غزة

الاحتلال يُطلق النار على ستة مواطنين قرب السياج شمال قطاع غزة

(واللا): إذا استمرت (حماس) بإطلاق الصواريخ فإن إسرائيل سترد بقوة ضد غزة

(واللا): إذا استمرت (حماس) بإطلاق الصواريخ فإن إسرائيل سترد بقوة ضد غزة

208 آلاف مسافر تنقلوا عبر (معبر الكرامة) وتوقيف 209 مطلوبين الشهر الماضي

208 آلاف مسافر تنقلوا عبر (معبر الكرامة) وتوقيف 209 مطلوبين الشهر الماضي

استطلاع: رُبع الإسرائيليين يخشون (صفقة القرن)

استطلاع: رُبع الإسرائيليين يخشون (صفقة القرن)

منوعات

محمد رمضان يكشف لأول مرة: عادل إمام رفضني

محمد رمضان يكشف لأول مرة: عادل إمام رفضني

شقيق ماهر عصام يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة في حياته

شقيق ماهر عصام يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة في حياته

فيديو: إعلاميات يرضعن أطفالهن طبيعياً على الهواء مباشرة.. والسبب؟

فيديو: إعلاميات يرضعن أطفالهن طبيعياً على الهواء مباشرة.. والسبب؟

روان الشهري.. سعودية تثير الصدمة باقتحامها هذا الفن الخاص بالرجال

روان الشهري.. سعودية تثير الصدمة باقتحامها هذا الفن الخاص بالرجال

هاني سلامة يتحدث عن عودته للسينما.. ويؤكد:لم أتدخل في اختيار ستيفاني صليبا

هاني سلامة يتحدث عن عودته للسينما.. ويؤكد:لم أتدخل في اختيار ستيفاني صليبا

لطيفة تصدم جمهورها بإطلالة &#34;الريش&#34;

لطيفة تصدم جمهورها بإطلالة "الريش"

محمد رمضان يكشف عن أجره الضخم في مسلسل &#34;نسر الصعيد&#34;

محمد رمضان يكشف عن أجره الضخم في مسلسل "نسر الصعيد"

4 فارقوا الحياة بسببها.. مشاهير وقعوا ضحايا عمليات تجميل فاشلة

4 فارقوا الحياة بسببها.. مشاهير وقعوا ضحايا عمليات تجميل فاشلة

&#34;كلب&#34; خلف ترك بيرجا أكالاي لحبيبها.. تعرفوا على التفاصيل

"كلب" خلف ترك بيرجا أكالاي لحبيبها.. تعرفوا على التفاصيل

فيديو: فنانات يروين بجرأة تفاصيل مريعة عن السحر والأعمال في حياتهن

فيديو: فنانات يروين بجرأة تفاصيل مريعة عن السحر والأعمال في حياتهن

عربي

الكشف عن ضربة بريطانية &#34;مباشرة&#34; لقوات النظام السوري

الكشف عن ضربة بريطانية "مباشرة" لقوات النظام السوري

السلمي: سنخاطب الكونجرس الأمريكي لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

السلمي: سنخاطب الكونجرس الأمريكي لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

السعودية تبدأ بترخيص الأسلحة لمواطنيها

السعودية تبدأ بترخيص الأسلحة لمواطنيها

وفاة 15 نازحاً من درعا السورية جراء &#34;العطش والمرض&#34;

وفاة 15 نازحاً من درعا السورية جراء "العطش والمرض"