د.عيسى: مهرجان الانوار خطوة تهويدية للقدس وسلخها عن عروبتها

رام الله - دنيا الوطنأكد الدكتور حنا عيسى أمين عام الهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات بأنه للعام العاشر على التوالي تقيم بلدية الاحتلال في القدس مهرجان الانوار والذي يعد من أضخم المشاريع التهويدية حيث يتضمن المهرجان عدد من العروض الضوئية التي تغطي ملامح سور القدس وتشوه واقع المدينة.واعتبر عيسى "مهرجان الانوار " خطوة تهويدية على طريق تهويد القدس وسلخها عن عروبتها، حيث خلال المهرجان تتحول المدينة المقدسة الى إلى صالات رقص ومنصات تهريج وموسيقى صاخبة، وانعكاسات ضوئية على سور المدينة وبواباتها، منتهكةً حرمة المدينة وقدسيتها المسيحية الاسلامية... مشيراً الى ان انعكاس الألوان والأغاني على جدران المساجد والكنائس وبوابات الاقصى هو استفزاز لمشاعر ملايين المسلمين والمسيحيين في العالم، وما تعالي أصوات الأغاني والموسيقى إلا انتهاك لحرمة الأقصى وقدسية القيامة، وما تهدف له قوات الاحتلال من وراء هذه الاغاني والخلفيات الضوئية الا تغيير الطابع العربي الاسلامي للمدينة المقدسة وصبغها بطابع يهودي غريب عن قدسيتها.وشدد عيسى على ضرورة التدخل الدولي لوضع حد لهذه الانتهاكات الجسيمة لحرمة المقدسات، واستباحة المساجد والكنائس للاحتفالات، مهيبا بوسائل الاعلام المحلية والعربية والدولية الى تسليط الضوء على هذه الجرائم التي تقترفها قوات الاحتلال بحق مدينة القدس الشريف، داعية الى الرصد المباشر لهذا المهرجان ووضع العالم أجمع بصورة ما يجري بين جدران البلدة القديمة من انتهاكات واعمال تهويدية، وابراز الهوية العربية لمدينة القدس بالخبر والصوت والصورة.ويشرف على المهرجان سلطة تطوير القدس، وبلدية الاحتلال في المدينة، ومكتب القدس والتراث، وتتوزع الاحتفالات على 30موقعا موزعين على 5 مسارات، تبدأ من ساحة باب الخليل مُروراً بميدان عمر بن الخطاب، وحي الأرمن، وحارة الشرف "اليهود" وحارة النصارى، وصولا إلى باب العامود ومغارة سليمان، وشارع يافا أيضاً.