مصرع ستة جنود فرنسيين في هجوم بمالي

رام الله - دنيا الوطنلقي ستة جنود فرنسيين في هجوم على قوة برحان الفرنسية في مدينة غاو جنوب شرق مالي، اليوم الأحد.وقال مصدر عسكري لوكالة (سبوتنيك): "إن هجوماً دموياً على قوة برحان الفرنسية في غاو بمالي، خلف ستة قتلى من الجنود الفرنسيين".وأضاف المصدر أن "الهجوم استهدف مركبة مدرعة، ونقل مدنيين إلى المستشفى في حالة خطيرة".ورجح المصدر أن يكون الهجوم تم بواسطة رجل مسلح وضع سيارة على الطريق وفجرها وقت مرور المدرعة الفرنسية.ويأتي هذا الهجوم قبل 24 ساعة من زيارة ماكرون لموريتانيا، حيث سيجتمع بقادة من دول الساحل الأفريقي.