إصابة تسعة أشخاص في هجوم بسكين على مجمع سكني للاجئين بأمريكا

أصيب تسعة أشخاص، بينهم أطفال، بعدما أقدم رجل على طعن أشخاص بشكل عشوائي في مجمع سكني لعائلات لاجئين في مدينة بويزي عاصمة ولاية أيداهو الأمريكية، بحسب ما أكدته الشرطة.





وأشارت الشرطة في بيان لها، أن من بين الإصابات، أربع حالات وصفت بالحرجة، لافتة في الوقت ذاته إلى أنها ألقت القبض على المهاجم، ويدعى تيمي كينر (30 عاماً)، قرب المجمع السكني بعد الحادث الذي وقع أمس السبت.





وقالت الشرطة: "إن كينر ليس لاجئاً وهو من لوس انجليس، ولا يزال الدافع وراء الهجوم غير معلوم، لكن الشرطة قالت: إن كينر كان لديه سكن مؤقت في المجمع، وطُلب منه مغادرته يوم الجمعة"، بحسب ما جاء على موقع (يورو نيوز).



وأظهرت سجلات السجون اليوم الأحد، أنه تم احتجاز كينر بدون كفالة في سجن مقاطعة أدا، وأن 15 تهمة موجهة إليه منها ستة لإصابته طفلاً، وتسع تهم بإحداثه إصابات متعمدة.



وقال بيل بونز قائد الشرطة للصحفيين: "إن بعض الضحايا كانوا في شققهم، بينما كان البعض الآخر في ساحة لانتظار السيارات".



ولم يشر البيان إلى الدول التي ينتمي إليها هؤلاء اللاجئون.



وقال بونز في بيانه: "هذا الحادث لا يمثل مجتمعنا، لكنه حادث فردي من شخص شرير، هاجم أشخاصاً دون سبب معلوم".



رام الله - دنيا الوطن