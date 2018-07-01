دولي

إصابة تسعة أشخاص في هجوم بسكين على مجمع سكني للاجئين بأمريكا

إصابة تسعة أشخاص في هجوم بسكين على مجمع سكني للاجئين بأمريكا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب تسعة أشخاص، بينهم أطفال، بعدما أقدم رجل على طعن أشخاص بشكل عشوائي في مجمع سكني لعائلات لاجئين في مدينة بويزي عاصمة ولاية أيداهو الأمريكية، بحسب ما أكدته الشرطة.

وأشارت الشرطة في بيان لها، أن من بين الإصابات، أربع حالات وصفت بالحرجة، لافتة في الوقت ذاته إلى أنها ألقت القبض على المهاجم، ويدعى تيمي كينر (30 عاماً)، قرب المجمع السكني بعد الحادث الذي وقع أمس السبت.

وقالت الشرطة: "إن كينر ليس لاجئاً وهو من لوس انجليس، ولا يزال الدافع وراء الهجوم غير معلوم، لكن الشرطة قالت: إن كينر كان لديه سكن مؤقت في المجمع، وطُلب منه مغادرته يوم الجمعة"، بحسب ما جاء على موقع (يورو نيوز).

وأظهرت سجلات السجون اليوم الأحد، أنه تم احتجاز كينر بدون كفالة في سجن مقاطعة أدا، وأن 15 تهمة موجهة إليه منها ستة لإصابته طفلاً، وتسع تهم بإحداثه إصابات متعمدة.

وقال بيل بونز قائد الشرطة للصحفيين: "إن بعض الضحايا كانوا في شققهم، بينما كان البعض الآخر في ساحة لانتظار السيارات".

ولم يشر البيان إلى الدول التي ينتمي إليها هؤلاء اللاجئون.

وقال بونز في بيانه: "هذا الحادث لا يمثل مجتمعنا، لكنه حادث فردي من شخص شرير، هاجم أشخاصاً دون سبب معلوم".

أخبار ذات صلة

مصرع ستة جنود فرنسيين في هجوم بمالي

مصرع ستة جنود فرنسيين في هجوم بمالي

نتنياهو يوعز بالمصادقة على قانون القومية خلال ثلاثة أسابيع

نتنياهو يوعز بالمصادقة على قانون القومية خلال ثلاثة أسابيع

فيديو: (أسغارديا) مملكة فضائية تبحث عن سكان للعيش على القمر

فيديو: (أسغارديا) مملكة فضائية تبحث عن سكان للعيش على القمر

بوغدانوف: نشك بنجاح (صفقة القرن) ولن ننقل سفارتنا إلى القدس

بوغدانوف: نشك بنجاح (صفقة القرن) ولن ننقل سفارتنا إلى القدس

هل تُسقط الأحزاب الدينية الحريدية حكومة نتنياهو؟

هل تُسقط الأحزاب الدينية الحريدية حكومة نتنياهو؟

بعد سماع طلقات نارية.. حالة ذعر في محطة القطارات بتل أبيب

بعد سماع طلقات نارية.. حالة ذعر في محطة القطارات بتل أبيب

اعتصام سلمي يتحول إلى مواجهات عنيفة جنوب إيران

اعتصام سلمي يتحول إلى مواجهات عنيفة جنوب إيران

البيت الأبيض يُصحّح بيان ترامب بسبب مكالمة الملك سلمان

البيت الأبيض يُصحّح بيان ترامب بسبب مكالمة الملك سلمان

التعليقات

الدنيا حكايات

صواريخ سوريا

صواريخ سوريا

شؤون فلسطينية

نقابة الصحفيين تدين الاعتداء على الصحفية لارا كنعان خلال مسيرات نابلس

نقابة الصحفيين تدين الاعتداء على الصحفية لارا كنعان خلال مسيرات نابلس

الاحتلال يُطلق النار على ستة مواطنين قرب السياج شمال قطاع غزة

الاحتلال يُطلق النار على ستة مواطنين قرب السياج شمال قطاع غزة

208 آلاف مسافر تنقلوا عبر (معبر الكرامة) وتوقيف 209 مطلوبين الشهر الماضي

208 آلاف مسافر تنقلوا عبر (معبر الكرامة) وتوقيف 209 مطلوبين الشهر الماضي

التجمع الصحفي الديمقراطي يدين الاعتداء على الصحفية لارا كنعان خلال مسيرات نابلس

التجمع الصحفي الديمقراطي يدين الاعتداء على الصحفية لارا كنعان خلال مسيرات نابلس

حكومة التوافق تدين إقامة الاحتلال مهرجاناً تهويدياً في القدس

حكومة التوافق تدين إقامة الاحتلال مهرجاناً تهويدياً في القدس

وزيرا العدل والتنمية الاجتماعية يوقعان برنامج عمل سيادة القانون (سواسية)

وزيرا العدل والتنمية الاجتماعية يوقعان برنامج عمل سيادة القانون (سواسية)

فيديو: البنك الإسلامي العربي يُطلق حملة جوائز حسابات التوفير (عشرة ومية)

فيديو: البنك الإسلامي العربي يُطلق حملة جوائز حسابات التوفير (عشرة ومية)

شاهد: صحفية تنجو بأعجوبة من رصاص القناصة الإسرائيليين شرقي غزة

شاهد: صحفية تنجو بأعجوبة من رصاص القناصة الإسرائيليين شرقي غزة

منوعات

محمد رمضان يكشف لأول مرة: عادل إمام رفضني

محمد رمضان يكشف لأول مرة: عادل إمام رفضني

شقيق ماهر عصام يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة في حياته

شقيق ماهر عصام يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة في حياته

فيديو: إعلاميات يرضعن أطفالهن طبيعياً على الهواء مباشرة.. والسبب؟

فيديو: إعلاميات يرضعن أطفالهن طبيعياً على الهواء مباشرة.. والسبب؟

روان الشهري.. سعودية تثير الصدمة باقتحامها هذا الفن الخاص بالرجال

روان الشهري.. سعودية تثير الصدمة باقتحامها هذا الفن الخاص بالرجال

هاني سلامة يتحدث عن عودته للسينما.. ويؤكد:لم أتدخل في اختيار ستيفاني صليبا

هاني سلامة يتحدث عن عودته للسينما.. ويؤكد:لم أتدخل في اختيار ستيفاني صليبا

لطيفة تصدم جمهورها بإطلالة &#34;الريش&#34;

لطيفة تصدم جمهورها بإطلالة "الريش"

محمد رمضان يكشف عن أجره الضخم في مسلسل &#34;نسر الصعيد&#34;

محمد رمضان يكشف عن أجره الضخم في مسلسل "نسر الصعيد"

4 فارقوا الحياة بسببها.. مشاهير وقعوا ضحايا عمليات تجميل فاشلة

4 فارقوا الحياة بسببها.. مشاهير وقعوا ضحايا عمليات تجميل فاشلة

&#34;كلب&#34; خلف ترك بيرجا أكالاي لحبيبها.. تعرفوا على التفاصيل

"كلب" خلف ترك بيرجا أكالاي لحبيبها.. تعرفوا على التفاصيل

فيديو: فنانات يروين بجرأة تفاصيل مريعة عن السحر والأعمال في حياتهن

فيديو: فنانات يروين بجرأة تفاصيل مريعة عن السحر والأعمال في حياتهن

عربي

الكشف عن ضربة بريطانية &#34;مباشرة&#34; لقوات النظام السوري

الكشف عن ضربة بريطانية "مباشرة" لقوات النظام السوري

السلمي: سنخاطب الكونجرس الأمريكي لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

السلمي: سنخاطب الكونجرس الأمريكي لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

السعودية تبدأ بترخيص الأسلحة لمواطنيها

السعودية تبدأ بترخيص الأسلحة لمواطنيها

وفاة 15 نازحاً من درعا السورية جراء &#34;العطش والمرض&#34;

وفاة 15 نازحاً من درعا السورية جراء "العطش والمرض"