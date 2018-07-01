نقابة الصحفيين تدين الاعتداء على الصحفية لارا كنعان خلال مسيرات نابلس

رام الله - دنيا الوطندانت نقابة الصحفيين، الاعتداء الذي تعرضت له الصحفية لارا كنعان، أثناء تغطيتها مسيرة وطنية في نابلس مساء أمس السبت، معتبرة أن الاعتداء على الصحفية كنعان، وهي ترتدي الزي الرسمي المعتمد من النقابة، هو اعتداء على النقابة، وعلى كل الجسم الصحفي.ورأت النقابة، أن الاعتداء الذي سبقه قبل أيام هو اعتداء آخر على الصحفية مجدولين حسونة في طولكرم، وقبل ذلك اعتداءات بالجملة على الصحفيين في رام الله وغزة، تأتي في سياق نهج متكرر دون أية بوادر لوقف هذه الاعتداءات وردع مرتكبيها، وهو ما يعتبر كارثة وطنية، تستوجب خطوات نقابية تصعيدية، وتستوجب تدخلاً وطنياً فاعلاً.وأشارت النقابة إلى أنها تتابع بكل مسؤولية ومع كافة الأطراف حادثة الاعتداء وتداعياتها، منذ وقوعها أمس، وأنها ارتأت منح فرصة للجنة التنسيق الفصائلي، وممثل النقابة في نابلس لمعالجة الموضوع وتداعياته، بما فيه الموقف، والحق العائلي.إن النقابة، وهي تستكمل اتصالاتها ومشاورتها مع كافة الجهات ذات العلاقة؛ لتقرر خطوتها القادمة، فإنها أكدت على ما يلي:1- ضرورة المحاسبة الجادة والصارمة لمنفذي الاعتداء الموثق على لارا.2- رفضها المطلق وإدانتها للاستيلاء على هاتف لارا، باعتباره أداة عمل صحفي، وباعتباره أيضاً جهازاً يحوي معلومات وصور شخصية لا يحق لأحد الاطلاع عليه أو العبث به.3- رفضها الثابت لتدخل أي شخص بالزي المدني في عمل الصحفيين، فإلى جانب ما يشكله ذلك من خرق واضح للقانون، فإنه يخلط الحابل بالنابل، ويهدد الأمن والسلم الأهلي.4- احترامها لموقف وجهود لجنة التنسيق الفصائلي، التي دعت للمسيرة، وضرورة إصدار موقفها مما حدث بأسرع وقت.5- إن أبواب النقابة مفتوحة، ولجانها المتخصصة جاهزة للبحث والتحقيق في أي ادعاء بخروج الصحفي عن دوره المهني، أو تدخله في مجريات الأحداث.وعلى ما تقدم، فإن النقابة ستبلور خطوتها القادمة في اجتماع ستعقده صباح غد، بحضور الزميلة لارا ومحامي النقابة.