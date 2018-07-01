(واللا): إذا استمرت (حماس) بإطلاق الصواريخ فإن إسرائيل سترد بقوة ضد غزة





يشار إلى أن قادة الاحتلال الإسرائيلي يواصلون إطلاق التهديدات ضد فصائل المقاومة في قطاع غزة.

رام الله - دنيا الوطننقل موقع (واللا) الإسرائيلي عن مصادر أمنية إسرائيلية مساء اليوم، الأحد قولها: "إذا أطلقت حركة حماس صواريخ على إسرائيل مرة أخرى، وتسببت بوقوع إصابات للمستوطنين، فإن ذلك سيجلب ردة فعل قاسية من الجيش ضد قطاع غزة".