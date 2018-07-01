(واللا): إذا استمرت (حماس) بإطلاق الصواريخ فإن إسرائيل سترد بقوة ضد غزة
رام الله - دنيا الوطن
نقل موقع (واللا) الإسرائيلي عن مصادر أمنية إسرائيلية مساء اليوم، الأحد قولها: "إذا أطلقت حركة حماس صواريخ على إسرائيل مرة أخرى، وتسببت بوقوع إصابات للمستوطنين، فإن ذلك سيجلب ردة فعل قاسية من الجيش ضد قطاع غزة".
نقل موقع (واللا) الإسرائيلي عن مصادر أمنية إسرائيلية مساء اليوم، الأحد قولها: "إذا أطلقت حركة حماس صواريخ على إسرائيل مرة أخرى، وتسببت بوقوع إصابات للمستوطنين، فإن ذلك سيجلب ردة فعل قاسية من الجيش ضد قطاع غزة".
يشار إلى أن قادة الاحتلال الإسرائيلي يواصلون إطلاق التهديدات ضد فصائل المقاومة في قطاع غزة.
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