الرئيس: نواصل العمل لتحقيق المصالحة على قاعدة تمكين الحكومة بغزة

أكد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، أن القيادة الفلسطينية، تواصل العمل من أجل تحقيق المصالحة الوطنية، وإنهاء الانقسام، وذلك على قاعدة تمكين حكومة الوفاق الوطني من أداء مهامها في قطاع غزة، كما هي في الضفة الغربية.







جاء ذلك، خلال استقباله، نيكولاي ملادينوف، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في الشرق الأوسط، مساء اليوم الأحد، في مقر الرئاسة برام الله.





رام الله - دنيا الوطنوأطلع الرئيس، الضيف، على آخر مستجدات الأوضاع السياسية، والأوضاع التي يعيشها الشعب الفلسطيني، جراء الاحتلال وممارساته التعسفية، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).وأكد الرئيس، أهمية الدور الكبير للأمم المتحدة ومؤسساتها في حماية الشعب الفلسطيني، وضرورة مواصلة المنظمات الدولية التابعة لها، تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين كوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).بدوره قال المبعوث الأممي، كان هذا الاجتماع جزء من النقاش والتواصل المعتاد مع القيادة الفلسطينية، وإسرائيل، ومصر، وكل الأطراف المعنية، لأننا نريد أن تكون الأمور واضحة للجميع، أن الأمم المتحدة، تدعم بشكل كامل إنهاء الانقسام بين غزة والضفة الغربية.وأضاف، كذلك ندعم جهود القيادة الفلسطينية للعودة إلى غزة؛لتتمكن الحكومة الفلسطينية من استلام مسؤولياتها هناك.وتابع ملادينوف: كان الاجتماع بناءً جداً، وناقشنا العديد من التفاصيل، حول ما يجب أن يتم إجراؤه على الأرض لمساعدة حياة الناس في الضفة الغربية، وغزة، وناقشنا موضوع حل مشكلة غزة كمسألة سياسية، تأخذ بعين الاعتبار الوضع الإنساني الصعب للناس الذين يعيشون هناك.وقال: سنستمر في تنسيق أنشطتنا بشكل كبير في المستقبل؛ لنتأكد أن جميع جهودنا، تدعم هدف تولي الحكومة لمسؤولياتها في غزة، وتوفير الخدمات للناس، والتخفيف من معاناة الفلسطينيين، وتجنب أي تصعيد.