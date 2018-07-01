استطلاع: رُبع الإسرائيليين يخشون (صفقة القرن)

أفاد استطلاع للرأي، نشر على موقع صحيفة ( ذا جيروزاليم بوست)، اليوم الأحد، بأن رُبع الإسرائيليين، يخشون من أن يفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ثمناً على إسرائيل خلال طرحه لخطة السلام، والمعروفة إعلامياً بإسم (صفقة القرن).





رام الله - دنيا الوطنورغم الاعتراف الأميركيّ بالقدس عاصمةً لإسرائيل، في كانون الأوّل/ ديسمبر الماضي، إلا أن 21٪ من الإسرائيليين، يخشون احتمال أن يعترف ترامب بدولة فلسطينيّة عاصمتها القدس، وفقًا لما بيّنه الاستطلاع الذي أعدّه مركز (سميث للاستشارات) لصالح (منتدى الشرق الأوسط) و(مشروع النّصر الأميركي).كما أظهر الاستطلاع أن 59٪ من المستطلعة آراؤهم، يعتبرون ترامب أكثر رئيس مؤيّد لإسرائيل إطلاقًا (أميركي وغير أميركي)، في حين اعتقد 25٪ أن دعمه لإسرائيل لن يكون بدون ثمن، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).ويعتقد معظم الإسرائيليّين، أنّ قضيتيّ القدس واللاجئين، لا تزالان العقبة الكبرى أمام أي تسوية أو خطّة سلام: 24٪ اعتبروا القدس العقبة الأكبر، و25٪ اعتبروا اللاجئين العقبة الكبرى.كما بيّن الاستطلاع أن 65٪ من المستطلعين، يعتقدون أنه على إسرائيل أن تنتصر في المعارك العسكريّة ضد الفلسطينيين كي تنهي الصراع، دون تحديد ما تعنيه كلمة انتصار، أو ما مفهومها.