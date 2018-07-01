شؤون فلسطينية

أبو مجاهد: إيران قدمت الدعم للشعب الفلسطيني ومقاومته وتصريحات القواسمي غير صحيحة

أبو مجاهد: إيران قدمت الدعم للشعب الفلسطيني ومقاومته وتصريحات القواسمي غير صحيحة
رام الله - دنيا الوطن
رداً على تصريحات أسامة القواسمي، المتحدث باسم حركة (فتح) حول دعم إيران للشعب الفلسطيني، أن إيران لم تقدم فلساً واحداً للشعب الفلسطيني، وصف محمد البريم (أبو مجاهد) الناطق الرسمي باسم لجان المقاومة الشعبية، تصريحات القواسمي بـ (غير صحيحة).

وقال أبو مجاهد في تغريدة له على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "الصغير والكبير، يعلم كم قدمت إيران من دعم لشعبنا ومقاومتنا، وإن أحد أبرز مؤسسات الدعم هي (مؤسسة شهيد فلسطين) التي تتكفل برعاية أسر الشهداء".

أضاف: "عدم مرور هذا الدعم عن طريق السلطة لا يعني مطلقاً أنها لم تقدم دعماً، والمشاريع التنموية التي قامت بها إيران بعيداً عن أضواء الإعلام لا تحتاج إلى إذن من أحد".

وتساءل أبو مجاهد: "ماذا يعرف السيد أسامة عن معاناة قطاع غزة، وما ألم بها من جوع وفقر ومأساة على جميع المستويات، ومن قدم دعماً للتخفيف عنها؟".

وتابع: "أهلنا وأبناء شعبنا يعرفون ويعرفون أيضاً من فرض عليهم عقوبات وقلص الرواتب والكهرباء، وشارك في حصارهم وتجويعهم يعرفون ذلك جيداً".

وأوضح أبو مجاهد، أن حركة (فتح) المناضلة، تعرف أول من قدم السفارة الإسرائيلية في طهران، وحولها كسفارة فلسطينية، وقدم الدعم الرسمي والمالي لمنظمة التحرير الفلسطينية، بقيادة الشهيد الراحل الرئيس ياسر عرفات.

وقال: "نحن لا نبخس من جهد أحد ولا نقلل من شأن ما يقدمه لشعبنا، ولكن وجب علينا شكرهم على ما يقدمون، لا أن نهضم حقهم ونفتري عليهم".

وختم الناطق باسم لجان المقاومة تغريدته، بالتوجه بالتحية لكل من دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته.

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