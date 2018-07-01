التجمع الصحفي الديمقراطي يدين الاعتداء على الصحفية لارا كنعان خلال مسيرات نابلس

رام الله - دنيا الوطندان التجمع الصحفي الديمقراطي، الاعتداء على الصحفية لارا كنعان، خلال تغطيتها لمسيرة خرجت مساء أمس السبت، في مدينة نابلس، رفضًا للعقوبات المفروضة على قطاع غزة.واعتبر التجمع، أن اعتداء عناصر أمنية بلباسٍ مدني على الصحفية لارا، والاعتداء الذي سبقه قبل أيام في مدينة طولكرم على الصحفية مجدولين حسونة، يجب أن يواجه برفضٍ شعبي ورسمي، يقطع الطريق أمام هذا السلوك القمعي والبوليسي، في حين أن هذه الاعتداءات، تأتي في سياق نهج قمعي مستمد من عقلية بوليسية، وتعبئة حاقدة على الصحفيين.وأكد التجمع تضامنه وإسناده للصحفية لارا، رافضاً في الوقت ذاته الاعتداء على أيٍ من الصحفيين في ميادين عملهم.واستنكر التجمع هذا الاعتداء، مناشداً الكل الفلسطيني، بضرورة الوقوف أمام الاعتداءات المتكررة على حريات الصحافة، والتعبير عن الرأي.