الجيش الإسرائيلي يكشف عن مركبات كهربائية جديدة.. ما هدفها؟

ويشار إلى أن الجيش، قام خلال الأسابيع الأخيرة، بتزويد القادة الميدانيين في فرقة غزة بالمركبة الكهربائية الجديدة (رايدر)، في ظل المظاهرات الفلسطينية على الحدود مع قطاع غزة، حيث أثبتت المركبة نجاحاً كبيراً في العديد من الجوانب التكتيكية، بما في ذلك مساعدة القيادة العسكرية الميدانية في التحرك والتنقل الآمن بين النقاط العسكرية المنتشرة على طول الحدود مع قطاع غزة.



رام الله - دنيا الوطنكشف الجيش الإسرائيلي مؤخراً عن مركبات كهربائية جديدة من نوع (رايدر)، وهي عبارة عن مركبة خاصة تساعد القوات الخاصة في عملية التسلل، والوصول إلى الهدف بسرية مطلقة.ووفقاً لموقع (واللا) الإسرائيلي، فإن الحديث يدور عن مركبة كهربائية جديدة من تصنيع شركة (دي أس رايدر) الإسرائيلية، حيث إنها تتميز بقدرات ومزايا عملياتية كبيرة جداً، كما أنها ستشارك قريباً في مناورة عسكرية كبيرة.وقد أوضح العميد احتياط ميكي بار إيفن، رئيس شركة (دي أس رايدر) الإسرائيلية، بأن المركبة بمختلف أشكالها ستساهم في مضاعفة القدرة العملياتية للقوات البرية في تنفيذ مهماتها المتنوعة، بما في ذلك منح الجنود الأمن والسلامة، والقدرة على نقل الجنود إلى مكان الهدف بهدوء وسرية مطلقة، الأمر الذي من شأنه أن يغير التكتيكات القتالية المتبعة في الحرب البرية، بحسب ما جاء على موقع (عكا).وقال: "المركبة تستطيع حمل بطاريات بوزن 400 كيلو جرام، كما أنها تتميز بأنها لا تصدر صوتاً وضجيجاً أثناء السير، بالإضافة إلى أن الحرارة المتولدة عنها منخفضة، الأمر الذي يساعد الجنود في التخفي عن أعين النواظير الحرارية".