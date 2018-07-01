بعد إغلاقه ثلاثة أيام..استئناف العمل على (معبر رفح) غداً وهذا كشف الأسماء





من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني على موقعها الإلكتروني، أن السفر عبر المعبر غداً الاثنين، سيكون للحافلات من رقم 1 إلى 4، من الكشف المُعلن يوم الأربعاء الماضي.





وطالبت الوزارة، المسافرين بالتواجد عند الساعة السابعة صباح يوم غدٍ الاثنين، في صالة أبو يوسف النجار بخانيونس جنوب قطاع غزة، واصطحاب أمتعتهم للسفر.





وقالت: "على المسافرين في باقي الحافلات، انتظار إعلان جديد بخصوص سفرهم".





رام الله - دنيا الوطنمن المقرر، أن يتم استئناف العمل على (معبر رفح البري، غداً، الاثنين، بعد إعلان السلطات المصرية إغلاقه لمدة ثلاثة أيام، والذي بدأ يوم الجمعة، واستمر حتى اليوم الأحد.