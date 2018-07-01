شؤون فلسطينية

بعد إغلاقه ثلاثة أيام..استئناف العمل على (معبر رفح) غداً وهذا كشف الأسماء

بعد إغلاقه ثلاثة أيام..استئناف العمل على (معبر رفح) غداً وهذا كشف الأسماء
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر، أن يتم استئناف العمل على (معبر رفح البري، غداً، الاثنين، بعد إعلان السلطات المصرية إغلاقه لمدة ثلاثة أيام، والذي بدأ يوم الجمعة، واستمر حتى اليوم الأحد.

من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني على موقعها الإلكتروني، أن السفر عبر المعبر غداً الاثنين، سيكون للحافلات من رقم 1 إلى 4، من الكشف المُعلن يوم الأربعاء الماضي.

وطالبت الوزارة، المسافرين بالتواجد عند الساعة السابعة صباح يوم غدٍ الاثنين، في صالة أبو يوسف النجار بخانيونس جنوب قطاع غزة، واصطحاب أمتعتهم للسفر.

وقالت: "على المسافرين في باقي الحافلات، انتظار إعلان جديد بخصوص سفرهم".

أخبار ذات صلة

التجمع الصحفي الديمقراطي يدين الاعتداء على الصحفية لارا كنعان خلال مسيرات نابلس

التجمع الصحفي الديمقراطي يدين الاعتداء على الصحفية لارا كنعان خلال مسيرات نابلس

العمادي: مباحثات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل للتوصل لصفقة حول غزة

العمادي: مباحثات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل للتوصل لصفقة حول غزة

حكومة التوافق تدين اقامة الاحتلال مهرجاناً تهويدياً في القدس

حكومة التوافق تدين اقامة الاحتلال مهرجاناً تهويدياً في القدس

وزير العدل ووزير التنمية الاجتماعية يوقعان برنامج عمل سيادة القانون &#34;سواسية&#34;

وزير العدل ووزير التنمية الاجتماعية يوقعان برنامج عمل سيادة القانون "سواسية"

فيديو: البنك لإسلامي العربي يطلق حملة جوائز حسابات التوفير &#34;عشرة ومية &#34;

فيديو: البنك لإسلامي العربي يطلق حملة جوائز حسابات التوفير "عشرة ومية "

قيادي فلسطيني: قطر استجابت للمبادرة الأمريكية لغزة والقطاع ليست ملكاً لحماس

قيادي فلسطيني: قطر استجابت للمبادرة الأمريكية لغزة والقطاع ليست ملكاً لحماس

فيديو: صحفية تنجو بأعجوبة من رصاص القناصة الإسرائيليين شرق غزة

فيديو: صحفية تنجو بأعجوبة من رصاص القناصة الإسرائيليين شرق غزة

اعتماد طلب إطلاق أسماء مدن فلسطينية على شوارع فرنسية

اعتماد طلب إطلاق أسماء مدن فلسطينية على شوارع فرنسية

التعليقات

الدنيا حكايات

صواريخ سوريا

صواريخ سوريا

شؤون فلسطينية

التجمع الصحفي الديمقراطي يدين الاعتداء على الصحفية لارا كنعان خلال مسيرات نابلس

التجمع الصحفي الديمقراطي يدين الاعتداء على الصحفية لارا كنعان خلال مسيرات نابلس

حكومة التوافق تدين اقامة الاحتلال مهرجاناً تهويدياً في القدس

حكومة التوافق تدين اقامة الاحتلال مهرجاناً تهويدياً في القدس

وزير العدل ووزير التنمية الاجتماعية يوقعان برنامج عمل سيادة القانون &#34;سواسية&#34;

وزير العدل ووزير التنمية الاجتماعية يوقعان برنامج عمل سيادة القانون "سواسية"

فيديو: البنك لإسلامي العربي يطلق حملة جوائز حسابات التوفير &#34;عشرة ومية &#34;

فيديو: البنك لإسلامي العربي يطلق حملة جوائز حسابات التوفير "عشرة ومية "

اعتماد طلب إطلاق أسماء مدن فلسطينية على شوارع فرنسية

اعتماد طلب إطلاق أسماء مدن فلسطينية على شوارع فرنسية

مجدلاني: لا سلام بدون القدس ولا دولة بدون القدس

مجدلاني: لا سلام بدون القدس ولا دولة بدون القدس

المالكي يدعو الدول الأفريقية لمراجعة علاقاتها مع إسرائيل

المالكي يدعو الدول الأفريقية لمراجعة علاقاتها مع إسرائيل

إطلاق أسماء مدن فلسطينية على عدد من شوارع فرنسا

إطلاق أسماء مدن فلسطينية على عدد من شوارع فرنسا

منوعات

محمد رمضان يكشف لأول مرة: عادل إمام رفضني

محمد رمضان يكشف لأول مرة: عادل إمام رفضني

شقيق ماهر عصام يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة في حياته

شقيق ماهر عصام يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة في حياته

فيديو: إعلاميات يرضعن أطفالهن طبيعياً على الهواء مباشرة.. والسبب؟

فيديو: إعلاميات يرضعن أطفالهن طبيعياً على الهواء مباشرة.. والسبب؟

روان الشهري.. سعودية تثير الصدمة باقتحامها هذا الفن الخاص بالرجال

روان الشهري.. سعودية تثير الصدمة باقتحامها هذا الفن الخاص بالرجال

هاني سلامة يتحدث عن عودته للسينما.. ويؤكد:لم أتدخل في اختيار ستيفاني صليبا

هاني سلامة يتحدث عن عودته للسينما.. ويؤكد:لم أتدخل في اختيار ستيفاني صليبا

لطيفة تصدم جمهورها بإطلالة &#34;الريش&#34;

لطيفة تصدم جمهورها بإطلالة "الريش"

محمد رمضان يكشف عن أجره الضخم في مسلسل &#34;نسر الصعيد&#34;

محمد رمضان يكشف عن أجره الضخم في مسلسل "نسر الصعيد"

4 فارقوا الحياة بسببها.. مشاهير وقعوا ضحايا عمليات تجميل فاشلة

4 فارقوا الحياة بسببها.. مشاهير وقعوا ضحايا عمليات تجميل فاشلة

&#34;كلب&#34; خلف ترك بيرجا أكالاي لحبيبها.. تعرفوا على التفاصيل

"كلب" خلف ترك بيرجا أكالاي لحبيبها.. تعرفوا على التفاصيل

فيديو: فنانات يروين بجرأة تفاصيل مريعة عن السحر والأعمال في حياتهن

فيديو: فنانات يروين بجرأة تفاصيل مريعة عن السحر والأعمال في حياتهن

عربي

السلمي: سنخاطب الكونجرس الأمريكي لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

السلمي: سنخاطب الكونجرس الأمريكي لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

السعودية تبدأ بترخيص الأسلحة لمواطنيها

السعودية تبدأ بترخيص الأسلحة لمواطنيها

وفاة 15 نازحاً من درعا السورية جراء &#34;العطش والمرض&#34;

وفاة 15 نازحاً من درعا السورية جراء "العطش والمرض"

إصابة 19 شخصاً في تفجير استهدف مخازن صناديق الانتخابات البرلمانية بكركوك

إصابة 19 شخصاً في تفجير استهدف مخازن صناديق الانتخابات البرلمانية بكركوك