العمادي: مباحثات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل للتوصل لصفقة حول غزة

رام الله - دنيا الوطن

كشف رئيس اللجنة القطرية لإعمار قطاع غزة، السفير محمد العمادي، عن مباحثات غير مباشرة بين حركة (حماس) وإسرائيل للتوصل إلى صفقة بشأن الأوضاع في قطاع غزة، لافتاً إلى أن ذلك يجري بعلم الإدارة الأميركية.



وقال العمادي، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا): "لا يوجد حتى الآن أي صفقة بين حماس وإسرائيل، وهناك مباحثات بين الطرفين للوصول لهذه الصفقة بوجود الأميركان".وأكد العمادي، أن الإدارة الأميركية طرحت مؤخراً تنفيذ مشاريع لصالح قطاع غزة، تختص بتوفير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء وتحلية مياه الشرب، وتوفير عمل وتأهيل المنطقة الصناعية في غزة.وأوضح، أن تلك المشاريع عرضها جاريد كوشنير صهر وكبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال جولته الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط، التي شملت قطر إلى جانب دول السعودية ومصر والأردن وإسرائيل.وقال العمادي: "نحن طالبنا بفك الحصار عن غزة التي عانت ثلاثة حروب، وأبلغنا الأميركان والإسرائيليين بضرورة تحقيق ذلك، ونحن نعمل على هذا الأمر؛ لكن حتى الآن لم نصل لأي نتيجة".