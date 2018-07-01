شؤون فلسطينية

حكومة التوافق تدين اقامة الاحتلال مهرجاناً تهويدياً في القدس

حكومة التوافق تدين اقامة الاحتلال مهرجاناً تهويدياً في القدس
رام الله - دنيا الوطن
أدانت حكومة الوفاق الوطني، إقامة سلطات الاحتلال المهرجان التهويدي المسمى بـ"المهرجان الدولي للضوء" في مدينة القدس المحتلة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود: إن ما تطلق عليه سلطات الاحتلال تسمية "المهرجان الدولي للضوء في عاصمتنا المحتلة، ما هو إلا أحد أدوات التهويد التي تعمل على فرضها سلطات الاحتلال،

وأضاف: "أن الحقيقة تقتضي بأن يسمى المهرجان بـ(مهرجان التعتيم ) وليس مهرجان الضوء  أو النور كما يطلقون عليه،  لان الاحتلال  يسعى الى استخدام كافة العناصر من أجل خدمة أهدافه السوداء بما فيها الضوء وجمالياته، لضمان فرض مزيد من التعتيم على تاريخ وحاضر أقدس وأقدم المدن العربية، ولمحاولة قلب الصورة واستبدال واقع المدينة".

وتابع المتحدث الرسمي: "إن تلك الممارسات التدميرية للاحتلال تسعى الى محاولة تركيب وإحلال (الصورة المتخيلة التي أوجدها الاستشراق الاستعماري) على مدينة القدس العربية المحتلة لتجريدها من الحقيقة الواضحة التي تؤكد عروبتها وفلسطينيتها، وتحملها كافة ملامحها وتفاصيلها".

وقال المحمود، إن العالم بأسره يجمع على أن القدس الشرقية، هي مدينة فلسطينية محتلة، وتعترف بها أكثر من 138 دولة كعاصمة لدولة فلسطين، إضافة الى اعتراف معظم المؤرخين من عرب وأجانب ومن بينهم اسرائيليون بعروبة القدس منذ فجر التاريخ.

أخبار ذات صلة

وزير العدل ووزير التنمية الاجتماعية يوقعان برنامج عمل سيادة القانون &#34;سواسية&#34;

وزير العدل ووزير التنمية الاجتماعية يوقعان برنامج عمل سيادة القانون "سواسية"

فيديو: البنك لإسلامي العربي يطلق حملة جوائز حسابات التوفير &#34;عشرة ومية &#34;

فيديو: البنك لإسلامي العربي يطلق حملة جوائز حسابات التوفير "عشرة ومية "

قيادي فلسطيني: قطر استجابت للمبادرة الأمريكية لغزة والقطاع ليست ملكاً لحماس

قيادي فلسطيني: قطر استجابت للمبادرة الأمريكية لغزة والقطاع ليست ملكاً لحماس

فيديو: صحفية تنجو بأعجوبة من رصاص القناصة الإسرائيليين شرق غزة

فيديو: صحفية تنجو بأعجوبة من رصاص القناصة الإسرائيليين شرق غزة

اعتماد طلب إطلاق أسماء مدن فلسطينية على شوارع فرنسية

اعتماد طلب إطلاق أسماء مدن فلسطينية على شوارع فرنسية

الرئيس عباس: واشنطن غير مؤهلة أخلاقياً أو سياسياً لتمرير صفقة السلام

الرئيس عباس: واشنطن غير مؤهلة أخلاقياً أو سياسياً لتمرير صفقة السلام

الجبهة الشعبية ترفض المشاركة بمسيرات رام الله غداً لهذا السبب

الجبهة الشعبية ترفض المشاركة بمسيرات رام الله غداً لهذا السبب

مجدلاني: لا سلام بدون القدس ولا دولة بدون القدس

مجدلاني: لا سلام بدون القدس ولا دولة بدون القدس

التعليقات

الدنيا حكايات

صواريخ سوريا

صواريخ سوريا

شؤون فلسطينية

حكومة التوافق تدين اقامة الاحتلال مهرجاناً تهويدياً في القدس

حكومة التوافق تدين اقامة الاحتلال مهرجاناً تهويدياً في القدس

وزير العدل ووزير التنمية الاجتماعية يوقعان برنامج عمل سيادة القانون &#34;سواسية&#34;

وزير العدل ووزير التنمية الاجتماعية يوقعان برنامج عمل سيادة القانون "سواسية"

فيديو: البنك لإسلامي العربي يطلق حملة جوائز حسابات التوفير &#34;عشرة ومية &#34;

فيديو: البنك لإسلامي العربي يطلق حملة جوائز حسابات التوفير "عشرة ومية "

مجدلاني: لا سلام بدون القدس ولا دولة بدون القدس

مجدلاني: لا سلام بدون القدس ولا دولة بدون القدس

المالكي يدعو الدول الأفريقية لمراجعة علاقاتها مع إسرائيل

المالكي يدعو الدول الأفريقية لمراجعة علاقاتها مع إسرائيل

إطلاق أسماء مدن فلسطينية على عدد من شوارع فرنسا

إطلاق أسماء مدن فلسطينية على عدد من شوارع فرنسا

وزارتا التنمية والأوقاف تُطلقان حملة لبيع الأضاحي بقيمة (100) دينار

وزارتا التنمية والأوقاف تُطلقان حملة لبيع الأضاحي بقيمة (100) دينار

الحمد الله يتسلم التقرير السنوي للإحصاء والاستراتيجية الوطنية لتطويره

الحمد الله يتسلم التقرير السنوي للإحصاء والاستراتيجية الوطنية لتطويره

منوعات

محمد رمضان يكشف لأول مرة: عادل إمام رفضني

محمد رمضان يكشف لأول مرة: عادل إمام رفضني

شقيق ماهر عصام يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة في حياته

شقيق ماهر عصام يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة في حياته

فيديو: إعلاميات يرضعن أطفالهن طبيعياً على الهواء مباشرة.. والسبب؟

فيديو: إعلاميات يرضعن أطفالهن طبيعياً على الهواء مباشرة.. والسبب؟

روان الشهري.. سعودية تثير الصدمة باقتحامها هذا الفن الخاص بالرجال

روان الشهري.. سعودية تثير الصدمة باقتحامها هذا الفن الخاص بالرجال

هاني سلامة يتحدث عن عودته للسينما.. ويؤكد:لم أتدخل في اختيار ستيفاني صليبا

هاني سلامة يتحدث عن عودته للسينما.. ويؤكد:لم أتدخل في اختيار ستيفاني صليبا

لطيفة تصدم جمهورها بإطلالة &#34;الريش&#34;

لطيفة تصدم جمهورها بإطلالة "الريش"

محمد رمضان يكشف عن أجره الضخم في مسلسل &#34;نسر الصعيد&#34;

محمد رمضان يكشف عن أجره الضخم في مسلسل "نسر الصعيد"

4 فارقوا الحياة بسببها.. مشاهير وقعوا ضحايا عمليات تجميل فاشلة

4 فارقوا الحياة بسببها.. مشاهير وقعوا ضحايا عمليات تجميل فاشلة

&#34;كلب&#34; خلف ترك بيرجا أكالاي لحبيبها.. تعرفوا على التفاصيل

"كلب" خلف ترك بيرجا أكالاي لحبيبها.. تعرفوا على التفاصيل

فيديو: فنانات يروين بجرأة تفاصيل مريعة عن السحر والأعمال في حياتهن

فيديو: فنانات يروين بجرأة تفاصيل مريعة عن السحر والأعمال في حياتهن

عربي

السلمي: سنخاطب الكونجرس الأمريكي لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

السلمي: سنخاطب الكونجرس الأمريكي لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

السعودية تبدأ بترخيص الأسلحة لمواطنيها

السعودية تبدأ بترخيص الأسلحة لمواطنيها

وفاة 15 نازحاً من درعا السورية جراء &#34;العطش والمرض&#34;

وفاة 15 نازحاً من درعا السورية جراء "العطش والمرض"

إصابة 19 شخصاً في تفجير استهدف مخازن صناديق الانتخابات البرلمانية بكركوك

إصابة 19 شخصاً في تفجير استهدف مخازن صناديق الانتخابات البرلمانية بكركوك