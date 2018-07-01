شؤون فلسطينية

وزير العدل ووزير التنمية الاجتماعية يوقعان برنامج عمل سيادة القانون "سواسية"

وزير العدل ووزير التنمية الاجتماعية يوقعان برنامج عمل سيادة القانون "سواسية"
رام الله - دنيا الوطن
وقع وزير العدل علي أبو دياك، ووزير التنمية الاجتماعية د. ابراهيم الشاعر، وثيقة برنامج عمل "سواسية لتعزيز سيادة القانون في فلسطين" بحضور مدير برنامج سواسية السيد كريس ديكر، اليوم الاحد في مقر وزارة العدل.

أكد وزير العدل علي أبو دياك أن وثيقة عمل برنامج سواسية التي تم توقيعها اليوم، تتحدث عن تعزيز وتوحيد مؤسسات قطاع سيادة القانون والأطر السياساتية التنظيمية تماشيا مع المعايير الدولية، كما تتعلق بالخدمات التي تقدمها مؤسسات قطاع العدالة وكيفية تعزيزها وضمان النزاهة والشفافية، وايضا التركيز على حقوق الطفل والحماية وتمكين وصول الجميع الى العدالة والأمن والحماية، وتعزيز وصول النساء الى العدالة والأمن والأمان والحماية من خلال تقديم الخدمات المستجيبة للنوع الاجتماعي وتمكين المرأة، ومن المتوقع أن تحقق هذه النتائج خلال فترة عمل البرنامج (2018- 2021).

وأشار وزير العدل أن أهمية وثيقة برنامج عمل "سواسية" أنه منسجم ومتواءم مع أجندة السياسات الوطنية التي تبنتها الحكومة، ومع الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة، وكذلك الخطة القطاعية لوزارة التنمية الاجتماعية، شاكرا للطواقم الفنية التي عملت لانجاز الاتفاقية.

وأضاف ابو دياك أن الحكومة بكل مكوناتها ومع الشركاء المانحين تعمل كتلة واحدة لتحقيق التنمية المستدامة في فلسطين، مشيرا أن الاحتلال هو المعيق الوحيد أمام عملية التنمية وبناء المؤسسات الوطنية.

بدوره، قال وزير التنمية الاجتماعية د. ابراهيم الشاعر ان هناك انجازات واضحة وجلية في تنفيذ برنامج سواسية الجزء الأول لى صعيد تحقيق العدالة لصالح المرأة والطفل، موضحا أن وزارة التنمية الاجتماعية تلعب دورا أوسع على صعيد التوعية والارشاد لتفادي المشكلات، مما يخفف العبء عن المؤسسات القضائية في الدولة ويساعد على تنفيذ عملها في إطار التعاون والتكامل.

ونوه الشاعر خلال الاجتماع الى أن الوزارة تعمل حاليا وفق الاستراتيجية الجديدة التي تهدف للتنمية الاجتماعية المستدامة التي تخرج الفقراء والمهمشين من دائرة الإعالة والإعانة نحو الاعتماد على الذات والانخراط في عجلة الانتاج، مما له من دور رئيسي ومحوري لتمكين المرأة وقطاع الطفولة.

وأعرب الوزير عن تقديره للجهود المبذولة من جميع الشركاء في مجال تعزيز سيادة القانون والنزاهة والعدالة في إطار تنفيذ أجندة السياسات الوطنية.

من جانبه، أكد السيد ديكر أن برنامج سواسية لتعزيز سيادة القانون والنزاهة والعدالة المستندة الى النوع الاجتماعي وحقوق الانسان في فلسطين، يسعى الى التركيز على تعزيز المجتمعات السليمة والشاملة للتنمية المستدامة ووصول الجميع الى العدالة، كما يركز على تحقيق المساواة في النوع الاجتماعي وتمكين المرأة

وأضاف أن فريق عمل سواسية قد بذل جهودا كبيرة لتطوير خطة البرنامج، مؤكدا ان العلاقة تكاملية بين الحكومة والمانحين، وبأن الحكومة الفلسطينية تعمل بكفاءة عالية وايجابية ورغبة في التطوير وتحسين جودة الخدمات العامة وتسعى إلى تحقيق أهدافها على أرض الواقع.

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