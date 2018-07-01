دولي

نتنياهو يوعز بالمصادقة على قانون القومية خلال ثلاثة أسابيع

نتنياهو يوعز بالمصادقة على قانون القومية خلال ثلاثة أسابيع
رام الله - دنيا الوطن
وعز رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، لرؤساء أحزاب الائتلاف الحكومة بإقرار قانون القوميّة بالقراءتين الثانية والثالثة حتى نهاية الدورة الصيفيّة للكنيست، أي بعد نحو ثلاثة أسابيع.

وكان قانون القوميّة قد أقر في بداية الدورة الصيفيّة الحاليّة بالقراءة الأولى، حيث صوّت إلى جانب الاقتراح 64 عضو كنيست، مقابل معارضة 50 عضواً، وفق ما أورد موقع (عرب 48).

يشار إلى أنه تم حذف البند الذي كان يهدف "لإخضاع القيم الديمقراطية للدولة إلى كونها الدولة القومية اليهودية"، وفي الصيغة التي تمت المصادقة عليها حذفت كلمة "ديمقراطية".

وإلى جانب البند الذي يغير المكانة الرسمية للغة العربية مقارنة باللغة العبرية، فقد صودق على البند الذي يسمح بإقامة بلدات يهودية فقط، رغم أن ممثلي المستشار القضائي للحكومة والمستشار القضائي للكنيست أوضحوا أن هذا البند غير دستوري.

وكان قد تم الاتفاق، داخل الائتلاف الحكومي، على تغيير النص الذي صودق عليها بالقراءة الأولى، وذلك بسبب معارضة كتلة "كولانو" و"يسرائيل بيتينو" والكتل الحريدية.

وكان الهدف من المصادقة على اقتراح القانون بالقراءة الأولى إتاحة المجال للائتلاف الحكومي القادم، بعد الانتخابات، لمواصلة الدفع باقتراح القانون بدلا من البدء مجددا بعملية التشريع من البداية.

ويسعى الائتلاف، حاليا، إلى فحص اقتراح القانون وبلورة صيغة متفق عليها للمصادقة عليه في الولاية الحالية للكنيست.

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