فيديو: البنك لإسلامي العربي يطلق حملة جوائز حسابات التوفير "عشرة ومية "





حملة جوائز حسابات التوفير "عشرة ومية" تعتبر الأفضل مقارنة بحملات جوائز التوفير في القطاع المصرفي وذلك لطبيعة قيمة الجوائز اليومية والشهرية المقدمة للعملاء، إضافة إلى أن الحد الأدنى لدخول بالسحب هو مئة دولار أمريكي فقط أو ما يعادلها من العملات الأخرى، ويعد التنوع في طبيعة الجوائز "اليومية والشهرية" من أهم الميزات التنافسية وذلك لأنها تمنح عدد كبير من العملاء فرصة الفوز بجائزة قيمة بدلا من تركز الجائزة في مبلغ كبير لرابح واحد فقط.





وأوضح المدير العام للبنك الإسلامي العربي هاني ناصر أن البنك يواصل العمل على استحداث منتجات وخدمات تتوافق مع الشريعة الإسلامية وتلبي احتياجات العملاء، والتي أيضاً من شأنها تحسين حياة العملاء للأفضل وتسهيل معاملاتهم البنكية في شتى مناحي الحياة اليومية.





وأشار إلى أن حملة جوائز حسابات التوفير تهدف الى رفع مستوى الشمول المالي في فلسطين، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال الحد الأدنى الذي يمكن العميل من دخول السحوبات على جوائز التوفير، حيث ان مبلغ مئة دولار باستطاعة الكثير من العملاء توفيره وهو ما يهدف إليه مفهوم الشمول المالي ومن خلال تسهيل المعاملات البنكية بما يتواءم مع مقدرة العملاء المادية وتوفير هذه الخدمات بالشكل المناسب.





وأوضح أحمد سرطاوي مدير دائرة العلاقات العامة أن حملة حسابات التوفير انطلقت هذا اليوم بتاريخ 01/07/2018 وتستمر لنهاية العام الحالي وتحمل العديد من المزايا للمشتركين.





يذكر أن العميل يستطيع مضاعفة فرص الفوز عن طريق إيداع 100 دولار إضافية بالحساب، وبإبقاء الرصيد لمدة شهرين، والحملة تشمل الحسابات القائمة والجديدة ويمكن فتح حساب التوفير في اي فرع من فروع البنك الإسلامي العربي المنتشرة في الضفة الغربية و قطاع غزة.









خاص دنيا الوطن - بهاء بركاتأطلق البنك الإسلامي العربي حملة جوائز حسابات التوفير الجديدة "عشرة ومية"، لتمكن العملاء من مضاعفة فرص الربح بجوائز يوميه قيمتها عشرة ألاف شيقل وجوائز شهرية قيمتها مئة الف شيقل وتتميز هذه الحملة بأنها تمنح العملاء العديد من المزايا عند الاشتراك بها ، ويأتي ذلك في إطار سعي البنك الدائم لتقديم أفضل الخدمات التنافسية للعملاء.