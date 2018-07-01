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السعودية تبدأ بترخيص الأسلحة لمواطنيها

السعودية تبدأ بترخيص الأسلحة لمواطنيها
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات السعودية، اليوم الأحد، أنها قررت بدء سريان المهلة المعلن عنها من قبل وزارة الداخلية لترخيص الأسلحة والذخيرة للمواطنين، وذلك بداية اليوم حيث من المنتظر أن تستمر تلك المهلة لمدة عام.

وقالت صحيفة (سبق) السعودية، إنه وفقاً للوائح تنظيم ترخيص السلاح في السعودية، يشترط ألا يقل سن طالب الرخصة عن 21 عاما وأن يكون خاليًا من السوابق الجنائية والأمنية ما لم يرد إليه اعتباره، كما يشترط عدم إصابته بعاهة أو مرض من أي نوع يعوقه عن استخدام السلاح.

ويحتوي نموذج طلب ترخيص السلاح عل كشف طبي ونموذج تعهد إضافة لاستمارة رخصة السلاح، وتصدر التراخيص بعد استكمال الإجراءات من قبل إدارات الأسلحة والمتفجرات.يذكر أن وزارة الداخلية السعودية كانت قد أعلنت عن إتاحة الفرصة لعموم المواطنين بتصحيح أوضاع ما بحوزتهم من أسلحة وذخائر غير نظامية، والسماح بترخيصها على أن يتم إيقاف الإجراءات المتعلقة بمساءلة من يبادر بالإبلاغ عما لديه منها وترخيصها أو تسليمها طواعية.

وأهابت الوزارة بكل من يقتني سلاحاً أو ذخيرة غير مرخصة للاستفادة من هذه المهلة تجنبا للعقوبات التي من بينها الغرامات المالية والسجن والحرمان من الترخيص.

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