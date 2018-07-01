اعتماد طلب إطلاق أسماء مدن فلسطينية على شوارع فرنسية

رام الله - دنيا الوطنقال ممثل الاتحاد الوطني للشباب الفلسطيني في فرنسا رجاء أبو دقة، إن الحزب الشيوعي الفرنسي الذي يرأس عدداً من البلديات، اعتمد قبول طلب الاتحاد بتسمية شوارع وأزقة فرنسية بأسماء مدن فلسطينية.وأعلن الحزب عن قبوله خلال اللقاء التقييمي السنوي للحزب في مدينة كوون بمحافظة كالفادوس الفرنسية، حيث ندد الحزب خلال اللقاء بالهجمة الشرسة والمخططات التي تتعرض لها فلسطين، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية.وأشار أبو دقة، إلى أن الاتحاد قام بهذه الخطوة رداً على الحملة، التي قادها نواب فرنسيون يحملون جنسية اسرائيلية على رأسهم "مايير حبيب"، حيث هاجموا بلدية بوزان بضواحي باريس لتسميتها زقاقاُ باسم النكبة.