شؤون فلسطينية

الجبهة الشعبية ترفض المشاركة بمسيرات رام الله غداً لهذا السبب

الجبهة الشعبية ترفض المشاركة بمسيرات رام الله غداً لهذا السبب
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إنها لن تشارك في مسيرة رام الله المقررة غداً الاثنين، لافتةً إلى أن قرارها يأتي بسبب تجيير المسيرة لطرف على حساب الموقف الوطني.

أوضحت الجبهة، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن البند الوارد في بيان القوى الوطنية والإسلامية في رام الله والبيرة والذي صدر أمس السبت، والداعي إلى "مسيرة حاشدة رفضاً لصفقة القرن ودعم الشرعية الفلسطينية ومطالبتها لاستمرار التمسك الحازم برفضها تطبيقاً لقرارات المجلس الوطني في دورته الأخيرة...الخ" هي دعوة خاصة بموقف حركة فتح وبعض القوى ولا تعبّر إطلاقاً عن موقفنا، وجرى صياغتها دون علمنا أو إطلاعنا.

وأضاف البيان: "على هذا الأساس تعلن الجبهة عدم مشاركتها في هذه الوقفة لأنها لا تعبّر عن مواقفنا وقناعتنا المبدئية وخاصة فيما يتعلق برفع العقوبات المفروضة عن القطاع دون تأخير أو شروط".

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