المالكي يدعو الدول الأفريقية لمراجعة علاقاتها مع إسرائيل





كما ونقل المالكي صورة الأوضاع التي تمر بها القضية الفلسطينية، وما يتعرض له شعبنا الفلسطيني من عدوان واستيطان وتهويد وحصار، بالإضافة إلى مشاريع تصفوية مشبوهة، داعياً القمة الأفريقية إلى ضرورة تعزيز حالة الدعم والضامن مع الشعب الفلسطيني وقيادته من أجل استكمال مسيرة الحرية والاستقلال الوطني، وضمان قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قررات الشرعية الدولية، معتبراً أن القضية الفلسطينية هي أساس رئيس في تحقيق حالة الأمن والسلام في المنطقة والعالم، مع تأكيده لرفض القيادة الفلسطينية لأي مخططات تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني في ظل المحاولات المشبوهة لتحويل القضية الفلسطينية من قضية سياسية، واختزالها بمشاريع اقتصادية وإنسانية.



كما ودعا المالكي القادة الأفارقة للعمل مع كافة الأطراف الدولية على ملاحقة ومحاسبة دولة الاحتلال على جرائمها التي تمارسها بحق الشعب الفلسطيني منذ أكثر من سبعة عقود، داعياً القادة الأفارقة إلى مراجعة علاقات دولهم مع دولة الاحتلال تماشياً مع مبادئ وميثاق الاتحاد الأفريقي، والتي تنبذ وتدين النظم الاستعمارية والعنصرية، والتي اعتبر في خطابه إسرائيل النموذج الصارخ لها في القرن الحادي والعشرين.



وجدد المالكي مساندة فلسطين لكافة مطالب القارة الأفريقية المحقة في مطلبها بإعادة تشكيل مجلس الأمن الدولي، وضمان تمثيل القارة السمراء تمثيلاً عادلاً في إطار ترسيخ العدالة الدولية، والذي يعتبر مطلباً فلسطينياً أصيلاً، وعلى حالة الشراكة الكفاحية والتضامنية بين منظمة التحرير الفلسطينية، والشعب الفلسطيني، وحركات التحرر الأفريقية، وشعوب القارة السمراء.



رام الله - دنيا الوطنترأس وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي، وفد فلسطين إلى قمة الاتحاد الأفريقي، ممثلاً عن الرئيس محمود عباس.ونقل المالكي تحيات الرئيس عباس، والقيادة الفلسطينية إلى القادة الأفارقة المجتمعين في القمة الحادية والثلاثين لها، تحت عنوان: الانتصار في مكافحة الفساد: مسار مستدام لتحويل أفريقيا.حيث أكد المالكي في كلمته على أهمية انعقاد هذه القمة في تعزيز نمو وريادة القارة السمراء وقدرتها على مواجهة التحديات السياسية والتنموية والسياسية وأيضاً على إنجازات شعوب هذه القارة في مسيرة التحرر الوطني، والتي عايشتها منظمة التحرير جنباً إلى جنب معها في إطار مسيرة التضامن المشترك.