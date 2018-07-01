شؤون فلسطينية

ملحم: تحسن الكهرباء بغزة مرتبط بضمانات مالية والجباية الداخلية بغزة انخفضت

ملحم: تحسن الكهرباء بغزة مرتبط بضمانات مالية والجباية الداخلية بغزة انخفضت
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن
قال رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية، ظافر ملحم: إن كل الأطراف التي يجري العمل معها من أجل تحسين الكهرباء في قطاع غزة، تطلب ضمانات مالية من شركة الكهرباء.

وأوضح ملحم، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، سلطة الطاقة لا يمكن لها توفير تلك الضمانات، وذلك لأن التحصيلات المالية التي تجيبها الشركة أقل من الضمانات المطلوبة، مشيراً إلى أن تلك المشاريع تحتاج لعدة سنوات لتنفيذها بغزة.

وأضاف ملحم: "نعمل في الوقت الحالي على ثلاثة مشاريع هي: تشغيل محطة توليد الكهرباء بغزة على الغاز الطبيعي، والربط مع مصر، وتوسعة الشبكة المحلية من الجانب الإسرائيلي"، منوهاً إلى أن تلك المشاريع تحتاج إلى وقت وترتيبات مالية.

وتابع: "يتطلب ذلك ترتيبات مالية محددة بما يضمن توفير المبالغ المالية للفواتير المطلوبة"، مبيناً أن الجباية الداخلية للكهرباء في غزة، انخفضت لعدة أسباب عديدة أبرزها عدم تحويل أموال موظفين قطاع غزة. 

يذكر، أن قطاع غزة، يعاني منذ عدة سنوات من أزمة في الكهرباء، وعدم انتظام في ساعات الوصل، في حين تعتمد شركة توزيع الكهرباء في الوقت الراهن جدول أربع ساعات وصل، مقابل 16 ساعة قطع، الأمر الذي زاد من الأزمة وفاقم معاناة المواطنين. 

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