وزارتا التنمية والأوقاف تُطلقان حملة لبيع الأضاحي بقيمة (100) دينار

أطلقت وزارتا التنمية الاجتماعية والأوقاف (صندوق الزكاة الفلسطيني) حملة للأضاحي في فلسطين، وفق قرار مجلس الوزراء الفلسطيني، وذلك حسب توصيات اللجنة الوطنية للأضاحي، والتي نُظم ومن خلالها بيع وتسويق الأضاحي المذبوحة في أستراليا بقيمة (100) دينار أردني، توزع على الفقراء والمحتاجين والأيتام من خلال لجان الزكاة والجمعيات الخيرية.





ودعت الحملة كافة الجهات الخيرية المحلية والأجنبية والشركات ولجان الزكاة الراغبة بالعمل في هذا الميدان، توثيق طلبها في وزارة التنمية الاجتماعية، مع التأكيد على منع العمل في الأضاحي وبيعها وتسويقها وإدخالها بشكل مباشر أو غير مباشر، تحت طائة المسؤولية.

رام الله - دنيا الوطن