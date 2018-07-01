بوغدانوف: نشك بنجاح (صفقة القرن) ولن ننقل سفارتنا إلى القدس

رام الله - دنيا الوطنأكد ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، مبعوث الرئيس بوتين إلى الشرق الأوسط، أن فرص نجاح خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلامية بـ (صفقة القرن) مشكوك بها، معلناً في الوقت ذاته، أن موسكو لن تنقل سفارتها إلى القدس، إلا بعد التوصل إلى اتفاقية الوضع النهائي بين إسرائيل والفلسطينيين.وقال لقناة (كان) الإسرائيلية: "إنّ إسرائيل على درايةٍ كبيرةٍ بموقفنا الرسمي، وقد أثيرت المسألة مرّةً أخرى وبشكلٍ ملموسٍ، في نيسان/ أبريل الماضي، عندما قلنا إننّا نعترف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، والقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية المستقبلية، وذلك من مُنطلق أنّ الطرفين، الإسرائيليّ والفلسطينيّ، بحاجةٍ للتوصل لاتفاقٍ حول جميع قضايا الوضع النهائيّ، وإذا تمّ ذلك، فإننّا سنقوم بنقل سفارتنا إلى القدس الغربيّة"، على حدّ قول بوغدانوف.وفيما يتعلق بمبادرة السلام العربية، أوضح بوغدانوف، أنه لم تدعمها فقط الدول العربية، وإنما جميع الدول الإسلاميّة"، مُعتبرًا أنّ هذه المبادرة، أصبحت الأساس لأيّ اتفاقٍ دوليّ.